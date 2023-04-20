Їх прославила Україна: антидронові рушниці DroneGun Mk4 терміново закуповує армія США (відео)

Творці незвичайної зброї просто завалені замовленнями після того, як їхня антидронова рушниця DroneGun Tactical успішно збивала безпілотники російських окупантів.

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Компанія DroneShield, що займається створенням та виробництвом систем протидії БПЛА, отримала два термінові замовлення на загальну суму $2,2 млн армії США та іншого неназваного урядового відомства країни, повідомляє The Market Herald. В рамках замовлень компанія поставить кілька видів своїх унікальних пристроїв, у тому числі нещодавно випущений DroneGun Mk4 та DroneGun Tactical.

DroneShield прославилася на весь світ після того, як за допомогою її антидронових рушниць DroneGun Tactical бійці ЗСУ успішно збивали російські дрони. Тепер щомісяця виробник отримує великі замовлення своїх моделей.

DroneGun Mk4 – це портативна зброя, більше схожа на великий пістолет, яка використовується для виявлення та придушення БПЛА на дальності до 3 км. Модель здатна блокувати радіочастотні, GPS та GLONASS сигнали, змушуючи ворожий дрон повертатися до оператора або сідати на землю. Зазначається, що DroneGun Mk4 може працювати у різних умовах, оскільки захищений за стандартом IP67. При цьому захисні компоненти можна легко зняти та замінити за необхідності прямо на полі бою.

DroneGun Tactical – це схожий пристрій, але з більшою дальністю дії – до 8 км.

Рушниця DroneGun Tactical здатна збивати дрони на великій відстані. Фото: Соцмережi

Компанія стверджує, що її продукти відрізняються високою ефективністю, надійністю та безпекою для навколишнього середовища. Вона також активно розвиває нові технології та покращує свої наявні рішення у сфері протидії БПЛА.

DroneGun Tactical у дії.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ все частіше завдають ударів по росіянам секретними дронами-камікадзе.