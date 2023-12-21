США поспіхом закуповують дрони-перехоплювачі Coyote: від якої небезпеки вони захищають (відео)

Перехоплювачі Coyote Block 3 здатні вражати кілька типів дронів противника одночасно і можуть бути відновлені для повторного використання.

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Армія США планує значно збільшити свій арсенал безпілотних перехоплювачів Coyote у найближчі п'ять років. Про це йдеться в матеріалі медіа The Drive.

Збройні сили хочуть придбати 6 тисяч реактивних варіантів Block 2, які несуть вибухову боєголовку, і ще 700 варіантів Block 3 з невказаним "некінетичним" корисним навантаженням. Армія також має намір закупити пускові установки та радари для цих перехоплювачів. У рамках контракту з виробником Raytheon ЗС також отримають обслуговування і ремонт систем Coyote.

Перехоплювачі Coyote Block 3 мають здатність вражати кілька типів дронів одночасно. При цьому Block 3 може бути відновлений і відремонтований для повторного використання, тоді як Block 2 призначені для одноразових місій. Block 2 вже перебувають на озброєнні армії й були використані для збиття безпілотників, які нападали на американський аванпост у Сирії.

Наразі армія США вже має у своєму розпорядженні системи боротьби з безпілотниками Coyote, відомі як Mobile, Low, Slow, Unmanned Aircraft Integrated Defeat System (M-LIDS) і Fixed Site LIDS (FS-LIDS). Система M-LIDS включає протимінну машину M-ATV з пусковою установкою Coyote і радаром Ku-діапазону. FS-LIDS являє собою двокомпонентну систему на піддонах із пусковою установкою Coyote і радаром Ku-діапазону.

Плани ЗС США можуть включати й придбання нових або поліпшених конфігурацій систем M-LIDS і FS-LIDS, в тому числі можливі варіанти на базі бронеавтомобіля Stryker. Як пише медіа, наразі незрозуміло, чому кількість мобільних радарів, які хочуть придбати військові, менша, ніж кількість мобільних пускових установок. Стаціонарні пускові установки можуть бути прив'язані до одного радара. M-LIDS і FS-LIDS також можуть бути об'єднані в мережу з іншими сенсорами та ефекторами.

ЗМІ зазначає, що це розширення арсеналу систем протидії безпілотникам на базі Coyote свідчить про зростаючу загрозу, яку становлять безпілотні апарати, включно з дешевими та озброєними комерційними типами. І Пентагон очікує, що ця загроза буде тільки зростати в найближчі роки.

Що відомо про БПЛА-перехоплювачі Coyote

Як йдеться на сайті компанії-розробника Raytheon Technologies, безпілотна авіаційна система Coyote — найпотужніша у своєму класі. Вона може бути розгорнута із землі, повітря або корабля. Coyote UAS може літати окремо або об'єднуватися в рої, а також адаптуватися для виконання різних завдань, включно зі спостереженням, радіоелектронною боротьбою і завдаванням ударів. Система може працювати до однієї години й розрахована на змінне корисне навантаження.

Coyote UAS може витримувати досить великі прискорення під час запуску, що є критичною характеристикою для всіх систем зі стартом зі спеціального контейнера. Перехоплювач ідеально підходить для отримання якісніших зображень, поліпшення можливостей цілевказівки, оцінки збитку практично в режимі реального часу і зниження загрози для пілотованих літаків.

Оснащена вдосконаленим шукачем і боєголовкою, система Coyote здатна успішно виявляти та знищувати загрозливі БПЛА. А під час серії демонстрацій, проведених у 2016 році на суші та на морі, понад два десятки систем Coyote успішно стартували в рої та рухалися в строю, демонструючи ефективність автономної мережевої взаємодії. Можливість рою може застосовуватися в різних місіях, від ISR-активності до ударів по рухомих цілях у бойовій обстановці.

Технічні характеристики Coyote UAS:

крейсерська швидкість польоту — 102 км/год;

максимальна висота польоту — 9,1 км (в умовах відсутності обмерзання);

дальність зв'язку — 93 км;

час роботи — 1 год;

вага — 5,9 кг;

довжина — 0,91 м;

розмах крила — 1,5 м.

Нагадаємо, у квітні ми писали про те, що унікальна система Coyote Block 2 з радаром збиватиме дрони ворога. Raytheon Technologies отримає $237 млн за радіочастотні датчики KuRFS і ефектори Coyote для виявлення й ураження БПЛА.

А раніше Фокус повідомляв, що антидронові рушниці від DroneShield, які прославила Україна, терміново закуповує армія США.