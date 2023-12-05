Дроны дороже золота: что не так с беспилотниками для армии США и при чем тут Украина

Аналитики подсчитали стоимость Skydio RQ-28A, SRR Tranche 2, Coyote, Blackjack и удивились, какие баснословные деньги Пентагон на них тратит.

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В Пентагоне намерены ускорить реализацию проекта Replicator, в рамках которого будут производить тысячи небольших, высокопроизводительных дронов с низкой себестоимостью. Однако пока армия США закупает очень дорогие беспилотники, и журналисты издания Forbes решили выяснить причину.

Издание акцентирует на том, что к увеличению затрат приводят разработки на основе военных спецификаций, прохождение всех этапов сертификации, а также разного рода испытаний. Кроме того, производители иногда добавляют неоправданно дорогие компоненты с целью увеличения прибыли. Такая практика известна как "позолота".

"Дроны стоили бы дешевле, если бы были сделаны из чистого золота", — иронизируют авторы статьи.

Почему дроны для армии США очень дорогие

В пример журналисты приводят Украину, где ВСУ задействовали десятки тысяч небольших коммерческих дронов стоимостью менее 2000 долларов. В российско-украинской войне эти устройства необходимы для тактической разведки, корректировки артиллерийского огня и атаки. Гоночные дроны типа FPV стоимостью 400 долларов используются в качестве "камикадзе", способных уничтожать танки. Однако, отмечают авторы материала, "некоторые из моделей украинского производства очень сложны и обладают той автономией, которая необходима дронам программы Replicator".

Испытания БПЛА Skydio RQ-28A

Что не так с дроном-разведчиком от Skydio

Компания Skydio ранее выпускала дроны модели Skydio 2 с функцией ИИ по цене 999 долларов. Интеллектуальные возможности позволяли устройству следовать за оператором, — когда он, например, катался на лыжах, велосипеде или коньках, — избегая препятствий. Командовать БПЛА можно были при помощи жестов. Но производитель больше не выпускает эту модель, которая вполне могла бы подойти военным. Вместо этого Пентагону предлагают Skydio RQ-28A с тепловизором, ПО для передачи данных при помощи спецсистем, что повышает ценник. Все бы хорошо, но время полета этого аппарата составляет всего 35 минут.

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Согласно текущему бюджету закупок армии США, один комплект разведывательных дронов ближнего действия, включающий два БПЛА и наземный блок управления, стоит 39 806 долларов. И армия это купит, уверяют авторы. И даже заплатят больше, например, за модель SRR Tranche 2. Эти беспилотники будут иметь возможность обхода препятствий в ночное время, расширенную автономность, GPS военного уровня (M-Code) и помехозащищенную связь, время полета 45 минут. Все эти "фишки" поднимут цену примерно до 100 тысяч долларов за дрон. Если SRR Tranche 2 по весу будет таким же, как RQ-28A — 2267 г, то он будет стоить примерно на 30% дешевле золота.

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Дрон-камикадзе Coyote для ВМФ неоправданно дорог

В бюджете ВМФ на 2024 год заложены статьи расходов на проект под названием Goalkeeper, который включает разработку небольших дронов Coyote компанией Raytheon. Их можно будет запускать роями с кораблей, самолетов или подводных лодок. "Первая партия из 900 автономных систем вооружения Goalkeeper будет стоить 243 млн долларов, то есть 270 тыс. долларов за дрон", — говорится в материале. — "При весе в 5,8 кг, Coyote, если бы его сделали из чистого золота, стоил бы примерно на 50% дороже". Согласно сообщению Military.com за 2016 год, "Койоты" тогда стоили около 30 тыс. долларов в сегодняшних ценах, но наличие новых "продвинутых" компонентов увеличили стоимость устройств в несколько раз.

Демонстрация полета дрона Blackjack

БПЛА Blackjack стоит дороже чистого золота

Беда и с дроном модели Blackjack, размах крыльев которого равен 4,5 м, а продолжительность полета 16 часам. Он тоже имеет множество "фишек", вроде различных датчиков, приборов ночного видения, релейной аппаратуры связи. При весе 61 кг (135 фунтов), он стоит около 22 тыс. долларов за фунт. В 2017 году, когда была совершена покупка, цена золота составляла около 18 тыс. долларов за фунт. Выходит, что Blackjack — дороже золота. Истребитель F-35, который многие критикуют за свою стоимость, оценивается в 4000 долларов за фунт.

Можно ли удешевить дроны?

Программа Replicator призвана найти способ удешевления себестоимости военных БПЛА. В ее рамках подрядчики должны будут разработать модели небольших дронов с дневным/ночным видением, автономностью 30 мин. и стоимостью 3000 долларов за единицу. Ценник должен соответствовать ценникам коммерческих дронов и быть выгодным для военных.

"Программа Replicator была запущена во многом благодаря успехам Украины в производстве большого количества разведывательных и ударных беспилотников по низкой цене", — говорится в материале. — "Украинцы полагаются на США в поставках дорогостоящих вооружений, таких как танки М1 и ракеты ATACMS, которые они не могут построить самостоятельно. Но смогут ли США конкурировать с Украиной на рынке, где прибыли намного ниже? Это другой вопрос".

Ранее мы сообщали о том, что дрон "Привет 82" был доработан инженерами из РФ. По словам разработчиков, российские солдаты смогут управлять этим БПЛА даже находясь в укрытиях.