Новые крылья и боевая часть: в РФ заявили об улучшении дронов "Привет-82" для ударов по ВСУ

По словам разработчиков, солдатам будет сложнее подорваться при подготовке к запуску, а управлять БПЛА они смогут даже из укрытий.

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Россияне модернизировали свой дрон "Привет-82", в результате чего беспилотный летательный аппарат получил опцию управления из укрытия. Информация об этом появилась в Telegram-канале КБ "Око", которое и занимается разработкой дрона, в понедельник, 4 декабря.

В конструкторском бюро сообщили, что улучшения по итогам боевых применений дрона "Привет-82" сложились в новую модификацию самолета — "Привет-82М1". Во-первых, беспилотник получил новый упрощенный OSD (меню монитора, которое позволяет пользователю настроить некоторые параметры экрана, — ред.), для чего разработчики сократили список выводимых параметров до минимума. Кроме того у модифицированного БПЛА убрали некоторые режимы полета: они якобы были невостребованные в условиях боевых действий и из-за этого операторы часто совершали ошибки.

"Привет-82М1" также получил новый профиль крыла. Разработчики уверяют, что в результате этого увеличенная скороподъемность упростила безопасный набор высоты для выхода из зоны действия стрелкового вооружения после взлета. Дрон оснастили и новым автономным корпусированным ретранслятором видео со своим источником питания и индикацией заряда. Он имеет два режима работы: ретрансляция в 5.8 и работа по кабелю. А вынос по кабелю на 50 м дает возможность управлять из подвала-блиндажа, выкинув ретранслятор с направленной антенной на возвышенность.

В модификации беспилотника стоит также и новый ретранслятор управления. Он автономный, корпусированный и имеет два режима работы. Приемник размещается вместе с антенной, что исключает потери сигнала в длинном кабеле. Кроме того в КБ заявили, что приемник размещается вместе с антенной, что исключает потери сигнала в длинном кабеле.

Кроме того в дроне были унифицированы все разъемы и провода, с которыми, по уверению разработчика, можно работать на морозе и они не будут дубеть, как у более ранней модели. "Привет-82М1" получил также усиление крыла и фюзеляжа, быстросъемный капот и новый модуль камеры. Беспилотник также оснастили боевой частью с электродетонатором и предохранителем, чтобы предотвратить взрыв техники во время подготовки к запуску.

Технические характеристики БПЛА "Привет-82":

тип дрона — камикадзе самолетного типа;

мотор — электрический;

дальность полета — до 30 км;

полезная нагрузка — до 5.5 кг (мина 82 мм);

наведение:

вручную, по видеосигналу, с электронной стабилизацией полета; по GPS c полетом в автономном режиме; полет по GPS в заданный район в режиме радиомолчания, с дальнейшим ручным донаведением по видеосигналу оператором, находящимся в районе цели;

взлет — автоматический, с катапульты;

скорость полета — до 140км/ч (горизонтально), 90 км/ч (крейсерская), 160км/ч (в пикировании);

максимальная дальность применения — 18 км.

В России модернизировали дрон "Привет-82", так как бойцы ВС РФ жаловались на него на фронте Фото: КБ "Око"

Напомним, в начале ноября мы писали о том, чем дрон россиян "Привет-мини" опасен для ВСУ. БПЛА создавали недорогим и простым, чтобы на уровне роты его смог применять военный даже с минимальной подготовкой. Представляет собой дрон типа "летное крыло", который запускается с руки.

А в начале июля информировали читателей о том, чем грозят украинцам дешевые дроны "Привет-82" из РФ. Производители хвастаются боевым применением и обещают поставлять армии РФ по сто БПЛА в день, но пока не могут получить контракт от Минобороны.