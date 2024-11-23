"Не смогли прорваться": Россия планировала в июне захватить Харьков и Сумы, — СМИ

По словам журналистов, специально для этого ВС РФ перебросили 46 тысяч солдат в Белгород и еще 23 тысячи — на Сумское направление.

Российские оккупационные войска планировали в июне 2024 года начать новое наступление с целью захватить Харьков и Сумы. Об этом сообщило "РБК Украина" со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе ВСУ.

Как рассказал источник, россияне завершили подготовку наступательного плана в конце мая. Наступление должно было происходить на Сумском и Харьковском направлении с 1 по 15 июня. Цель россиян заключалась в захвате всей территории Харьковской и Сумской областей, включая областные центры.

"Для наступательной операции, по словам источника, Россия планировала привлечь два армейских корпуса и одну армию. Так, в район Белгорода оккупанты перебросили около 46 тысяч солдат, на Сумское направление — 23 тысячи", — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что первый российский удар должен был состояться на Харьковском направлении, а через 3-4 дня наступление должно было начаться на Сумском направлении с продвижением вглубь территории Украины.

Источник в Генштабе также сообщил, что благодаря информации от разведки Силам обороны удалось помешать плану России.

В частности, несколько украинских бригад были переброшены к первой линии обороны, а впоследствии — к государственной границе.

"Именно тогда россияне и начали свое наступление, но не смогли прорваться дальше первой линии обороны", — отметили журналисты.

Авторы материала подчеркнули, что после того, как российская армия увязла в боях в Харьковской области, российское командование сосредоточилось на Покровском и Кураховском направлениях.

Напомним, 22 ноября СМИ сообщили, что российская группировка в Украине сейчас насчитывает примерно 574-575 тысяч.

19 ноября командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский заявил, что Харьковское контрнаступление 2022 года могло завершить войну.