Армія США вперше використовує нову систему протидії дронам M-LIDS (фото)

Розгортання системи в районі сектору Гази зумовлене активним застосуванням терористами ХАМАС безпілотників для атак на військові та цивільні об'єкти.

Related video

У відповідь на загрози з боку безпілотників, армія США вперше застосувала свою новітню мобільну інтегровану систему захисту від дронів M-LIDS. Згідно з фотографією, опублікованою в соціальних мережах, комплекс розгорнуто для захисту плавучого дока, створеного американськими військовими для доставлення гуманітарної допомоги в Газі. Про це 21 травня повідомили оглядачі Army Recognition.

Нова система M-LIDS розроблена для протидії сучасним загрозам з боку БПЛА. Вона включає два всюдиходи із захистом від мін і засідок (M-ATV), кожен з яких оснащений спеціалізованими функціями для виявлення і нейтралізації безпілотних загроз.

Противодронна система M-LIDS біля плавучого пірсу в секторі Гази

M-LIDS: нове рішення в боротьбі з безпілотниками

Перший M-ATV, Electronic Warfare Vehicle, зосереджений на виявленні та відстеженні безпілотників. Він оснащений передовими технологіями, такими як система командування і управління ППО передового району (FAAD C2) і реєстратором даних місії.

Для радіоелектронної боротьби використовується система пошуку зброї CUAEWS, яка порушує канали зв'язку та управління ворожих безпілотників. Машина також оснащена кулеметом M2 50-го калібру для фізичного знищення дронів.

"Таке поєднання електронних і кінетичних можливостей забезпечує комплексний підхід до протидії різноманітним загрозам з боку безпілотників, що зустрічаються в сучасній війні", — пишуть автори матеріалу.

Машина РЕБ комплексу M-LIDS армії США Фото: Army Recognition

Другий M-ATV, Kinetic Defeat Vehicle, відповідає за нейтралізацію виявлених безпілотників за допомогою кінетичних засобів. Він оснащений системою командування і управління ППО (FAAD C2) і щогловою радіолокаційною системою Ku-діапазону (KuMRFS-M) для виявлення і відстеження дронів. Для ураження безпілотників машина використовує дистанційну інтегровану збройову платформу (RIwP), що включає 30-мм гармату XM914E1, кулемет M240 і систему Coyote Block 2+.

Машина Kinetic Defeat Vehicle армії США Фото: Army Recognition

Зазначається, що розгортання M-LIDS у Газі демонструє прихильність армії США до захисту своїх об'єктів і гуманітарних місій від нових загроз. Ці події підкреслюють важливість інноваційних рішень у боротьбі з безпілотниками та адаптації до сучасних умов війни, а в умовах швидко мінливого ландшафту бойових дій ефективний захист від БПЛА стає ключовим фактором успіху військових операцій.

Нагадаємо, армія США запросила в Конгресу 13,5 млн доларів на антидронові рушниці і 54,2 млн доларів на глушники БПЛА розміром з рюкзак. Армійці вважають, що їм стане в пригоді досвід ЗСУ, які активно протистоять російським безпілотникам за допомогою портативних засобів радіоелектронної боротьби.