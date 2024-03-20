Беруть приклад із ЗСУ: США готові витратити 68 млн доларів на рушниці проти дронів

Ще сотні мільйонів доларів військові просять у Конгресу на купівлю засобів для знищення ворожих безпілотників.

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Армія США запросила у Конгресу 13,5 млн доларів на антидронові рушниці і 54,2 млн доларів на глушники БПЛА розміром з рюкзак. Американські військові вважають, що їм знадобиться досвід ЗСУ, які активно борються з безпілотниками ЗС РФ за допомогою портативних засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), передає Defense one.

На 13,5 млн доларів планують закупити 20 пристроїв Modi, 10 прицілів Smart Shooter, 10 пристроїв Bal Chatri і 20 антидронових рушниць Drone Buster. Але для оснащення цілої дивізії може знадобитися більше, вважає експерт Центру військово-морського аналізу Семюел Бендетт.

"Принаймні кожен взвод повинен мати ручний пристрій проти дронів, виходячи з того, що ми поки що спостерігаємо в Україні", — сказав він.

Modi та Drone Buster є системами постановки перешкод, а Bal Chatri виявляє сигнали дронів противника. Smartshooter — оптичний приціл для ефективного ураження швидко рухомих БПЛА. Портативні глушники являють собою системи наземного рівня, що забезпечують як розвідку сигналів, так і можливості створення перешкод.

Згідно з бюджетом на 2025 фінансовий рік, армія також хоче посилити свою протиповітряну оборону за рахунок більш потужної зброї для боротьби з дронами. Повідомляється, що 82,5 млн доларів хочуть витратити на купівлю Комплексної системи ураження мобільних малогабаритних безпілотних літальних апаратів (M-LIDS) і ще 26,4 млн — на інтегровану систему ураження стаціонарних і малих безпілотних літальних апаратів (FS-LIDS).

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Армія також запросила більше грошей на купівлю систем знищення безпілотників: 117 млн доларів на безпілотні перехоплювачі Coyote, 204 млн доларів на третю версію M-SHORAD і 22 млн доларів на першу версію.

Оскільки військові бази США на Близькому Сході продовжують піддаватися атакам дронів, керівництво армії високо оцінило перехоплювачі Coyote як одну з найуспішніших систем боротьби з БПЛА. У січні армія закупила 600 перехоплювачів Coyote 2C, витративши 75 млн доларів.

Раніше ми писали про те, що в Росії поліпшили систему проти FPV-дронів "Пероед-М". Комплекс радіоелектронної боротьби росіяни запустять у масове виробництво, пишуть місцеві ЗМІ. Їх готують до відправки на фронт у великих кількостях.