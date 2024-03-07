На прохання військових: новий потужний засіб РЕБ Kvertus зіб'є ще більше російських дронів

Пристрій AD Kraken Counter FPV працює у чотирьох актуальних діапазонах частот і має антени з двома варіантами потужності, тому захист від БПЛА важче обійти.

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Українська компанія Kvertus розробила систему радіоелектронної боротьби AD Kraken Counter FPV, яка працює в кількох актуальних діапазонах частот. Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Kvertus розповідає, що отримала запит від українських військових на діапазон частот від 900 МГц через те, що безпілотники російських окупантів змінюють частоти. Компанія стежить за ситуацією на фронті та розробляє засоби, актуальні для умов що склалися, а для ретельної розробки потрібний час.

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Нова Квертус AD Kraken Counter FPV працює одразу з чотирма діапазонами:

940‒1050 МГц;

850‒940 МГц;

700‒850 МГц;

420‒460 МГц.

Існує два варіанти пристрою: з антенами потужністю 30 чи 50 Вт на кожний з діапазонів. Більш потужний засіб називається "Квертус AD Kraken Counter FPV М50". Компанія також анонсувала ще один новий засіб, який з’явиться незабаром і працюватиме на інших частотах.

Пристрій РЕБ "Квертус AD Kraken Counter FPV" Фото: Kvertus

Представник Kvertus розповів у коментарях, що практичні випробування підтверджують можливість пристрою вмикати одразу всі частоти. "Квертус AD Kraken Counter FPV" пройшов випробування і направлений у серійне виробництво.

AD Kraken Counter FPV поки що відсутній на сайті компанії, але там представлені інші моделі серії AD COUNTER FPV. Серед них є простіші засоби, що працюють у єдиному діапазоні, як Квертус AD Counter FPV на 850-940 МГц, так і складніші, як "Квертус AD Kraken-M". останній пристрій підтримує одразу дев’ять діапазонів у проміжку між 433 МГц та 5965 МГц. Дальність роботи Kraken-M становить до 1,4 км, антени розкриваються під кутом 60°. Він живиться від звичайної електромережі або від джерела постійного току 25 В і споживає не більше 1 кВт енергії.

Нещодавно командир роти ударних безпілотників молодший сержант Олександр Карпюк (Серж Марко) розповів, як правильно підібрати та використовувати засоби РЕБ на фронті. Якщо підрозділи РЕБ на місцях не порекомендують іншого виробника, він рекомендував засоби Квертус із застереженнями про перевірку.