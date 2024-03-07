По просьбе военных: новое мощное средство РЭБ Kvertus собьет еще больше российских дронов

Устройство AD Kraken Counter FPV работает в четырех актуальных диапазонах частот и имеет антенны с двумя вариантами мощности, поэтому защиту от БПЛА сложнее обойти.

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Украинская компания Kvertus разработала систему радиоэлектронной борьбы AD Kraken Counter FPV, которая работает в нескольких актуальных диапазонах. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Kvertus рассказывает, что получила запрос от украинских военных на диапазон частот от 900 МГц из-за того, что беспилотники российских оккупантов меняют частоты. Компания следит за ситуацией на фронте и разрабатывает средства, актуальные для сложившихся условий, а для тщательной разработки требуется время.

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Новая Квертус AD Kraken Counter FPV работает сразу с четырьмя диапазонами:

940-1050 МГц;

850-940 МГц;

700-850 МГц;

420-460 МГц.

Существует два варианта устройства: с антеннами мощностью 30 или 50 Вт на каждый из диапазонов. Более мощное средство называется "Квертус AD Kraken Counter FPV М50". Компания также анонсировала еще одно новое средство, которое появится вскоре и будет работать на других частотах.

Устройство РЭБ "Квертус AD Kraken Counter FPV" Фото: Kvertus

Представитель Kvertus рассказал в комментариях, что практические испытания подтверждают возможность устройства включать сразу все частоты. "Квертус AD Kraken Counter FPV" прошел испытания и направлен в серийное производство.

AD Kraken Counter FPV пока отсутствует на сайте компании, но там представлены другие модели серии AD COUNTER FPV. Среди них есть более простые средства, работающие в едином диапазоне, как Квертус AD Counter FPV на 850-940 МГц, так и более сложные, как "Квертус AD Kraken-M". последнее устройство поддерживает сразу девять диапазонов в промежутке между 433 МГц и 5965 МГц. Дальность работы Kraken-M составляет до 1,4 км, антенны раскрываются под углом 60°. Он питается от обычной электросети или от источника постоянного тока 25 В и потребляет не более 1 кВт энергии.

Недавно командир роты ударных беспилотников младший сержант Александр Карпюк (Серж Марко) рассказал, как правильно подобрать и использовать средства РЭБ на фронте. Если подразделения РЭБ на местах не порекомендуют другого производителя, он рекомендовал средства Квертус с оговорками о проверке.