Армія США хоче потужнішу ракету для своїх ППО середньої дальності IFPC Increment 2

У Пентагоні вважають, що новий комплекс має заповнити прогалину між системами ППО малої дальності Patriot і THAAD. Для цього він повинен мати ракети на новому паливі, щоб вони могли вражати цілі на великих відстанях.

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Армія США планує модернізувати свою систему протиповітряної оборони середньої дальності, щоб підвищити її ефективність у боротьбі з китайськими крилатими ракетами. Про це заявив головний закупник ракет для армії, бригадний генерал Френк Лозано, під час заходу, організованого аналітичним центром CSIS 30 липня, передає Defense One.

Лозано повідомив, що у 2025 фінансовому році армія проведе конкурс на нову ракету, яка запускатиметься з так званої системи захисту від непрямого вогню (Indirect Fire Protection Capability System або IFPC). Ця система призначена для ураження широкого спектра цілей — від безпілотників до крилатих ракет — і має заповнити прогалину між системами ППО малої дальності Patriot і THAAD.

Поточна версія IFPC містить 18 зенітних ракет малої дальності AIM-9X Sidewinder на одній пусковій установці. Однак Лозано наголосив, що армія потребує потужнішої ракети, подібної до далекобійної AIM-120D AMRAAM. Проблема полягає в тому, що пускова установка AMRAAM вміщує лише шість ракет, а перезаряджання займає 45 хвилин, що робить її неефективною в умовах інтенсивного бою.

Система IFPC Increment 2 має отримати ракети на новому паливі, щоб перехоплювачі могли вражати цілі на більших відстанях і швидше переміщатися. Крім того, додав чиновник, армії потрібні досконаліші системи наведення для боротьби з високошвидкісними загрозами, такими як гіперзвукові крилаті ракети.

"Необхідно мати систему управління вогнем, здатну на льоту коригувати дії залежно від того, які загрози виникають, а потім у реальному часі ухвалювати рішення для операторів", — сказав Лозано.

Оглядачі зазначили, що на сьогодні тестування IFPC Increment 2 проходять успішно і на осінь заплановано інтегровані випробування за участю системи бойового управління, ракет Patriot, радарів LTMADS, IFPC і радарів Sentinel A4.

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Як повідомив бригадний генерал Патрік Костелло, запланована комплексна система ППО, що охоплює ракети Terminal High Altitude Area Defense і ракети Patriot, необхідна також через обмежену кількість батальйонів зенітно-ракетних комплексів Patriot. За його словами, поточні запити командувань по всьому світу на захист від різних загроз "поглинуть усі 15 батальйонів Patriot, які у нас є".

Раніше повідомлялося, що Україна створила ефективну систему виявлення БпЛА. Вона стійка проти дії засобів радіоелектронної боротьби та коштує набагато дешевше, ніж ЗРК Patriot.