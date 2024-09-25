Знищено понад 30 літаків за рік: чим ЗСУ "заманювали" літаки РФ в зону досяжності Patriot

Україна у 2024 році знищила понад тридцять російських літаків, зокрема бомбардувальники Ту-22М3 та Су-34. Перша спроба була невдалою, але ЗСУ отримали неоціненний досвід.

Related video

Українські військові майже два роки планували операцію, щоб засліпити радари російських літаків. Про це пише видання "Бабель".

У травні 2022 року Головне управління розвідки Міноборони відновило зенітно-ракетний комплекс далекої дії С-200. Для створення боєздатного дивізіону було залучено кваліфікованих інженерів, які відновили пускові установки та ракети. Перша операція, яку провели досвідчені офіцери, що керували системою ЗРК як за часів СРСР, так і за незалежної України, була проведена восени 2023 року. Тоді українці намагалися збити літак ДРЛС А-50, який патрулював над Азовським морем. Але ракети не влучили, бо ціль змінила курс.

Важливо

Використовували Patriot і старі радянські С-200: як Сили оборони влаштовували засідки на А-50 РФ

За словами офіцера ГУР, попри невдачу, це був важливий досвід. Тоді дивізіон перебував за 40 км від лінії фронту і був вразливим до російських атак. Проте військові оперативно сховали пускові установки та евакуювалися з позиції.

14 січня 2024 року українці збили російський літак за допомогою ЗРК Patriot. Як згадує підполковник Повітряних сил України, було дуже ризиковано доставити цей комплекс до лінії фронту, адже систему транспортували на декількох великих автівках.

Patriot влучив у російський літак А-50, коли він разом із бомбардувальником Іл-22 перетинав Азовське море приблизно за 150 кілометрів від лінії фронту. Росіяни вважали, що знаходяться поза зоною досяжності ракет, тому не встигли зреагувати на загрозу. Для цього в екіпажів ворожих літаків було менш як дві хвилини.

А-50 впав у море, а Іл-22 здійснив аварійну посадку на аеродромі в Анапі з пораненим на борту. Тодішній речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що бомбардувальник отримав дуже серйозні пошкодження.

Втрата А-50 разом із екіпажем стала потужним ударом по Повітряних силах ЗС РФ. Станом на початок 2024 року у Росії було шість робочих А-50 і його будівництво коштує 330 мільйонів доларів.

Британський віцемаршал у відставці Грег Бегвелл вважає, що втрата екіпажу настільки ж критична, як і втрата самого літака, адже пілоти мали десятки років досвіду і могли тренувати наступні покоління.

Тоді Росія відвела А-50 за межі досяжності Patriot, утім 23 лютого ракети C-200 влучили в ДРЛС приблизно за 170 кілометрів від лінії фронту.

Росія також вивела решту А-50 з Азовського моря й окупованих територій, суттєво зменшивши можливість вести радіолокаційну розвідку. Щоб збити ці літаки, українські військові "заманювали" Су-34 в зону досяжності Patriot, використовуючи систему С-300 з увімкненим радаром як "приманку". Коли Су-34 наближались до неї, українці одночасно атакували їх двома системами ЗРК — і російські екіпажі не були до цього готові. Два літаки збили ЗРК С-300, чотири — ЗРК Patriot.

Важливо

"Про тіньову роботу України колись напишуть книги": Андрій Юсов в інтерв'ю Фокусу

19 квітня військові вперше збили бомбардувальник Ту-22М3 ракетами С-200. Літак мав обстріляти Україну крилатими ракетами, але розбився у Красногвардійському районі Ставропольського краю Росії, приблизно за 300 кілометрів від фронту.

Міноборони РФ заперечило атаку України, але повідомило, що один член екіпажу Ту-22М3 зник безвісти під час катастрофи через "технічні несправності". Речник Повітряних сил Ілля Євлаш зазначив, що після цієї операції росіяни почали менше використовувати стратегічну авіацію в акваторії Чорного моря.

За словами віцемаршала у відставці Грега Бегвелла, українські операції суттєво пошкодили системи оповіщення РФ. Він зазначає, що росіяни дізнаватимуться про запуск ракет чи безпілотників на 10—15 хвилин пізніше, тому їм буде значно важче перехоплювати українські атаки.

До того ж, через меншу кількість літаків А-50 та знищені радіолокаційні станції, росіяни набагато рідше викриватимуть дії Повітряних сил України.

Нагадаємо, заступниця начальника штабу 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони Армії США полковниця Розанна Клементе запевняла, що у січні 2024 року саме Україна, а не РФ "дружнім вогнем", збила російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У над Азовським морем.

Представник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в інтерв'ю Фокусу прокоментував, чим Росія намагається замінити втрачені літаки А-50, які фактично являють собою командні пункти в повітрі.