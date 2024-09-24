Використовували Patriot і старі радянські С-200: як Сили оборони влаштовували засідки на А-50 РФ

Вперше С-200 запустили восени 2023 року, втім, тоді ракети не влучили в ціль, оскільки ворожий літак А-50 змінив траєкторію. Але попри те, що операція була невдалою, вона мала позитивний ефект.

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Для знищення російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 Сили оборони України використовували системи Patriot і старі радянські ракети. Перед цим Україна відновила системи С-200, а для цього розшукала військових, які раніше її експлуатували. Про це пише видання The Times.

Так, високопоставлений офіцер ГУР Міноборони розкрив журналістам деталі спільної з Повітряними силами операції. За його словами, у травні 2022 року Україна вирішила відновити радянські системи С-200. Для цього почали пошук фахівців, які раніше експлуатували ці зенітно-ракетні комплекси — розшукали офіцерів та інженерів, які змогли їх відновити.

Вперше С-200 запустили восени 2023 року, втім, тоді ракети не влучили в ціль, оскільки ворожий літак А-50 змінив траєкторію. Але попри те, що операція була невдалою, вона мала позитивний ефект.

"З першої спроби, коли ми запустили дві ракети, вони побачили, як швидко ми сховали пускові установки і евакуювалися — ніхто навіть не помітив, де ми знаходимося", — розповів офіцер ГУР.

Також 2023 року Повітряні сили ЗСУ використали німецькі батареї Patriot.

"Це було дуже ризиковано, тому що ми повинні були під'їхати дуже близько до фронту. Це радар, пускова установка, джерело живлення, машина охорони. Це п'ять або шість великих машин", — розповів підполковник ВПС України.

14 січня 2023 року батарея ЗРК влаштувала засідку на російський А-50, який летів над Азовським морем у парі з літаком командного центру Іл-22. Росіяни були переконані, що перебувають в зоні недосяжності будь-якої наземної загрози. У них було менше двох хвилин перед влучанням ракет — А-50 впав у море, а Іл-22 отримав пошкодження.

Після цього командування ЗС РФ відвело А-50 за межі досяжності Patriot, втім, до них могли діставати С-200, чим українці скористалися 23 лютого. Тоді українська батарея С-200 під керівництвом ГУР завдала удару по другому літаку А-50, який перебував приблизно за 170 кілометрів від лінії фронту.

Під час іншої операції Сили оборони змогли завдати окупантам нових втрат. Вони використали систему С-300 з увімкненим радаром як приманку та заманили літаки в зону дії Patriot.

"Вони з радістю вилетіли знищувати С-300 і тут з'явився Patriot. З шести літаків два були збиті С-300, а чотири — Patriot", — розповів підполковник ВПС.

19 квітня ГУР уразило за допомогою С-200 російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, він розбився над Ставропольським краєм, коли виконував місію з запуску крилатих ракет по Україні.

"З того часу вони змінили відстань пуску ракет. Ми відтіснили їх від деяких цілей, які вони могли атакувати", — додав офіцер.

Нагадаємо, що 9 березня в Росії внаслідок атаки безпілотників на Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс пошкоджень зазнав розвідувальний літак А-50 РФ, який там перебував.