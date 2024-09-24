Использовали Patriot и старые советские С-200: как Силы обороны устраивали засады на А-50 РФ

Впервые С-200 запустили осенью 2023 года, впрочем, тогда ракеты не попали в цель, поскольку вражеский самолет А-50 изменил траекторию. Но несмотря на то, что операция была неудачной, она имела положительный эффект.

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Для уничтожения российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Силы обороны Украины использовали системы Patriot и старые советские ракеты. Перед этим Украина восстановила системы С-200, а для этого разыскала военных, которые ранее ее эксплуатировали. Об этом пишет издание The Times.

Так, высокопоставленный офицер ГУР Минобороны раскрыл журналистам детали совместной с Воздушными силами операции. По его словам, в мае 2022 года Украина решила восстановить советские системы С-200. Для этого начали поиск специалистов, которые ранее эксплуатировали эти зенитно-ракетные комплексы — разыскали офицеров и инженеров, которые смогли их восстановить.

Впервые С-200 запустили осенью 2023 года, впрочем, тогда ракеты не попали в цель, поскольку вражеский самолет А-50 изменил траекторию. Но несмотря на то, что операция была неудачной, она имела положительный эффект.

"С первой попытки, когда мы запустили две ракеты, они увидели, как быстро мы спрятали пусковые установки и эвакуировались — никто даже не заметил, где мы находимся", — рассказал офицер ГУР.

Также в 2023 году Воздушные силы ВСУ использовали немецкие батареи Patriot.

"Это было очень рискованно, потому что мы должны были подъехать очень близко к фронту. Это радар, пусковая установка, источник питания, машина охраны. Это пять или шесть больших машин", — рассказал подполковник ВВС Украины.

14 января 2023 года батарея ЗРК устроила засаду на российский А-50, который летел над Азовским морем в паре с самолетом командного центра Ил-22. Россияне были убеждены, что находятся в зоне недосягаемости любой наземной угрозы. У них было меньше двух минут перед попаданием ракет — А-50 упал в море, а Ил-22 получил повреждения.

После этого командование ВС РФ отвело А-50 за пределы досягаемости Patriot, впрочем, до них могли доставать С-200, чем украинцы воспользовались 23 февраля. Тогда украинская батарея С-200 под руководством ГУР нанесла удар по второму самолету А-50, который находился примерно в 170 километрах от линии фронта.

Во время другой операции Силы обороны смогли нанести оккупантам новые потери. Они использовали систему С-300 с включенным радаром как приманку и заманили самолеты в зону действия Patriot.

"Они с радостью вылетели уничтожать С-300 и тут появился Patriot. Из шести самолетов два были сбиты С-300, а четыре — Patriot", — рассказал подполковник ВВС.

19 апреля ГУР поразило с помощью С-200 российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, он разбился над Ставропольским краем, когда выполнял миссию по запуску крылатых ракет по Украине.

"С тех пор они изменили расстояние пуска ракет. Мы оттеснили их от некоторых целей, которые они могли атаковать", — добавил офицер.

Напомним, что 9 марта в России в результате атаки беспилотников на Таганрогский авиационный научно-технический комплекс повреждения получил разведывательный самолет А-50 РФ, который там находился.