Повлияет на ход войны: что известно об уничтожении самолета А-50 и чем его могли сбить (фото)

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, уничтожение российского самолета А-50 может серьезно повлиять на обстановку в зоне боевых действий, поскольку такие воздушные аппараты играют важную роль в координации наземных операций России.

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Потеря самолета А-50 и возможное повреждение Ил-22М стали существенной утратой для российской авиации в ходе военных действий с Украиной. Отсутствие подобных воздушных средств становится значимым недостатком для России, учитывая, что их производство приостановлено. Возможно, на борту А-50 находились опытные специалисты, заменить которых будет не так просто. Фокус собрал все, что известно об уничтожении самолета А-50 на текущий момент.

Информация об уничтожении А-50 появилась 14 января, сначала в российский и украинских Telegram-каналах, а затем была подтверждена официальным заявлением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, Ил-22М также был уничтожен, но позднее появилась информация о посадке этого самолета в аэропорту Анапы. Также было опубликовано соответствующее фото.

Как уничтожили А-50

Предполагаемые обстоятельства поражения этих самолетов остаются неясными. Одна из версий предполагает, что самолеты могли быть атакованы огнем российской ПВО, защищающей Керченский мост. Тем не менее, украинский военачальник Залужный называет это "спецоперацией в Приазовье".

Если оба самолета были поражены украинскими силами, то остается загадкой, каким образом это произошло. Судя по заявлениям Юрия Игната, главной целью был А-50, и Ил-22М оказался в зоне поражения, возможно, из-за специфики их маршрутов или действий.

Ил-22, как сообщали СМИ, осуществлял дежурство в районе Стрелкового и планировал выполнить посадку в Анапе после предполагаемого поражения. Пилот этого самолета запросил эвакуацию и вызвал "скорую" и пожарную машину. Расстояние от Стрелкового и Кирилловки до линии фронта составляет около 150 километров.

Важно

Как десять "Кинжалов" за раз. Чем Воздушные силы ВСУ могли поразить самолеты А-50 и Ил-22?

В Вооруженных силах Украины заявили, что оккупантов предупреждали об угрозе и отмечали, что "погода не способствует полетам" перед тем, как появилась информация о сбивании двух самолетов, находившихся в оккупированных районах.

Чем сбивали

Другие предположения включают возможное использование истребителей с авиационными ракетами, но у ВСУ нет таких ракетных систем для МиГ-29 и Су-27, а Украина не получила американских F-16. Фотографии поврежденного Ил-22М указывают на вероятное поражение зенитной ракетой наземного комплекса, а не авиационной ракетой.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, самолет А-50 и вражеский воздушный пункт управления противника Ил-22 могли быть поражены из ЗРК Patriot или SAMP/T.

Тактика ВСУ, вероятно, основывалась на использовании информации от самолетов-разведчиков НАТО для отслеживания активности в воздушном пространстве над Крымом и югом России. Шаблонность полетов российских самолетов могла облегчить подготовку украинских воздушных сил, позволяя им организовать воздушную засаду или разместить ЗРК в заранее определенных местах.

Ил-22М, по словам Юрия Игната, стал второстепенной мишенью в ходе военных действий. Отслеживание таких самолетов, как А-50 или Ил-22, представляется довольно простым заданием. Во-первых, это крупные воздушные аппараты, хорошо различимые на радарах. Во-вторых, А-50 оснащен радаром "Шмель", представляющим собой круглую "тарелку" над фюзеляжем, являющуюся источником радиосигнала и хорошо видимой на больших расстояниях.

Отсутствие подробной информации о судьбе Ил-22М делает его возвращение в строй в ближайшее время маловероятным. Военно-воздушные силы России понесли серьезные потери, учитывая ограниченное количество подобных самолетов. Они играют важную роль в управлении воздушным боем, предоставляя точную картину воздушного пространства для командного центра воздушных операций.

Самолет Ил-22 — после приземления в Анапе Фото: Facebook / Yuriy Ignat

Как повлияет уничтожение А-50 на дальнейшие операции ВС РФ

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что уничтожение российского самолета А-50 может серьезно повлиять на обстановку в зоне боевых действий, поскольку такие воздушные аппараты играют важную роль в координации наземных операций России.

По его словам, уничтожение А-50, вероятно, окажет влияние на способность России поддерживать связь в районе конфликта круглосуточно. Буданов также отметил, что на данный момент в России находится всего восемь А-50 в хорошем состоянии.