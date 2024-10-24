РФ выпустила по Украине свыше 11 000 ракет: какая эффективность украинской ПВО, — CSIS

Благодаря поставкам западных систем ПВО, а также украинским разработкам, Силы обороны в целом перехватили 79,8% российских ракет.

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С 28 сентября 2022 года по 1 сентября 2024 года Россия выпустила по Украине 11 466 ракет. По данным исследования аналитического центра CSIS, медианное число пусков ракет в сутки составило 17, а среднесуточный показатель — 23,2. При этом для реализации таких ударов россияне использовали 36 уникальных комбинаций с сочетанием различных типов ракет, которые летели по разным траекториям. Об этом говорится в материале американского аналитического института CSIS от 23 октября.

Уникальные комбинации ракетных ударов

Авторы исследования отмечают, что с целью истощения противовоздушной обороны Украины россияне использовали 36 уникальных комбинаций ракетных пусков. Для этого применялись различные типы ракет, запущенные по разнообразным траекториям и с различных географических локаций. Всего исследователи CSIS выявили 52 общие модели, использованные агрессором, из которых 36 были уникальными.

Отмечается, что в течение изучаемого периода было 17 дней, когда количество пусков ракет превысило 82 в сутки. Это совпадало с важными военными операциями и критическими событиями на фронте, что свидетельствует о пиках интенсивности конфликта.

Статистика ракетных ударов РФ по Украине Фото: CSIS

Эффективность украинской ПВО

Эффективность работы противовоздушной обороны Украины также анализировалась в исследовании. Ежедневный показатель перехвата составляет 83,5%, а медианный уровень — 88%. Однако если суммировать все данные за два года, то общий уровень перехвата ракет составляет 79,8%.

По мнению обозревателей Defense Express, эти показатели достигнуты благодаря поставкам западных систем ПВО, а также украинским разработкам, включая акустическую сеть для обнаружения иранских дронов Shahed.

Рекомендации аналитиков CSIS

На фоне таких ракетных атак аналитики CSIS делают вывод, что Запад должен продолжать поддерживать Украину, укрепляя ее противовоздушную оборону и предоставляя возможности для нанесения ударов вглубь территории России. Эти меры помогут повысить устойчивость Украины перед лицом ракетных угроз и улучшить ее способность защищаться от массированных атак.

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