ВСУ выбивают российскую ПВО: под Херсоном была уничтожена ЗРК "Оса-АКМ" (видео)

ЗРК противника был полностью уничтожен взрывом собственных зенитных ракет, после чего, по мнению экспертов, техника уже не подлежит восстановлению.

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В Херсонской области украинские военные уничтожили российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ" с помощью FPV-дронов. Во время еще одного боевого эпизода, украинские дроноводы поразили российский ЗРК "Тор", используя барражирующий боеприпас Switchblade 600. Об этом 31 октября сообщил "Милитарный".

Обозреватели пишут, что комплекс "Оса-АКМ" был полностью уничтожен взрывом собственных зенитных ракет, после чего техника не подлежит восстановлению. Российский ЗРК был обнаружен и поражен возле села Раденск в ходе разведывательной операции, целью которой было обезопасить небо над временно оккупированной территорией​.

Параллельно украинские Силы обороны атаковали другой российский ЗРК "Тор" с использованием дрона-камикадзе Switchblade 600, что стало возможным благодаря сотрудничеству с Службой безопасности Украины и 14-м отдельным полком беспилотной авиации.

После точной координации и корректировки оператором разведывательного дрона поразил комплекс в кормовую часть, после чего тот загорелся.

ЗРК "Оса-АКМ": значение и возможности

Комплекс "Оса-АКМ" является важной составляющей российский противовоздушной обороны. Он разработан для защиты наземных войск от воздушных угроз, включая самолеты и вертолеты, при действиях на малых и средних высотах в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия.

"Оса-АКМ" эффективно борется с пилотируемыми и беспилотными аппаратами, уничтожая цели на дальности до 10 км и высоте до 5 км, с максимальной скоростью цели до 500 м/с. Основные элементы системы включают:

боевую машину с шестью ракетами;

транспортно-заряжающую машину с запасом из 12 ракет;

РЛС для обнаружения и сопровождения целей;

оптический визир и радиозапросчик;

аппаратуру визирования ракеты и передачи команд;

машину для технического обслуживания.

Базируется "Оса-АКМ" на шасси с колесной формулой 6×6, обладающем дизельным двигателем мощностью в 300 л.с., что позволяет достигать скорости 80 км/ч на суше и 8 км/ч на воде. Шасси оборудовано системой регулировки давления в шинах для повышенной проходимости.​

Для улучшения боевых возможностей комплекса была модернизирована защита от помех, добавлена функция автоматического распределения целей между машинами батареи, возможность создания аэрозольного экрана для маскировки, а также улучшено разрешение индикаторов кругового обзора.

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Напомним, военный эксперт Петр Черник 29 октября рассказал о том, как ВСУ противостоят беспилотникам противника. Он выделил несколько систем противовоздушной обороны, включая австралийские противодронные модули Slinger, состоящие из 30-мм пушки M230LF и 7,62-мм пулемета MAG58.