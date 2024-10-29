Німеччина працює над ракетою наступного покоління: що відомо про проєкт Taurus Neo

За інформацією аналітиків, дальність нових ракет має перевищити 500 км, а вартість проєкту з виробництва 600 одиниць оцінюють приблизно у 2,1 млрд євро.

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Нещодавно німецька газета Spiegel 25 жовтня повідомила, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував проєкт зі створення модернізованої версії крилатої ракети Taurus під назвою Taurus Neo. Коментуючи інформацію, оглядачі Army Recognition з'ясовували технічний аспект нової розробки, наголосивши на додатковому значенні проєкту на тлі прохань України про постачання зброї для протидії російським ударам.

Автори матеріалу пишуть, що головним завданням у проєкті Taurus Neo стало вдосконалення крилатої ракети Taurus KEPD 350, зокрема її дальності, точності та вражаючої здатності.

Технічні поліпшення Taurus Neo

Повідомляється, що нова ракета буде здатна долати понад 500 км, що розширить радіус його застосування і з можливістю вражати віддалені цілі з високою точністю.

Taurus Neo отримає нову систему наведення, яка поєднуватиме інерціальну та GPS-навігацію, що поліпшить точність ураження об'єктів, особливо в складних умовах. Це робить ракету особливо ефективною для атаки на приховані та укріплені цілі противника.

Також ракета буде оснащена посиленою боєголовкою, яка призначена для ураження потужних укріплень, таких як бункери та підземні склади. Це надає їй конкурентних переваг у знищенні захищених об'єктів, що важливо в умовах сучасних конфліктів.

Крім того, ракета отримає здатність обходити системи протиракетної оборони, що підвищить її стійкість до виявлення і перехоплення, збільшивши шанси на успішне ураження цілей.

Крилата ракета повітряного базування Taurus EX

Стратегічне значення розроблення

Аналітики вважають, що у світлі загроз, які виходять з поточних конфліктів, програма Taurus Neo не тільки збільшить оборонний потенціал Німеччини, а й може зіграти важливу роль у спільних європейських ініціативах. Так Німеччина і Велика Британія нещодавно підписали угоду для прискореного розвитку далекобійної зброї, метою якої є створення ракети дальністю від 1000 до 2000 км до 2030-х років у рамках Європейського підходу до дальнього удару (ELSA).

Хоча поки невідомо, чи стане Taurus Neo частиною програми ELSA, інтерес до зброї дальньої дії підкреслює необхідність зміцнення колективної оборони Європи, підсумували оглядачі.

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Південна Корея вперше за довгий час запустила ракету Taurus: деталі випробувань

Раніше ми докладно писали про німецькі ракети Taurus і з'ясовували, який внесок може зробити ця зброя в розгром російських військ.