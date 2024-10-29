Германия работает над ракетой следующего поколения: что известно о проекте Taurus Neo

По информации аналитиков, дальность новых ракет должна превысить 500 км, а стоимость проекта по производству 600 единиц оценивается примерно в 2,1 млрд евро.

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Недавно немецкая газета Spiegel 25 октября сообщила, что министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал проект по созданию модернизированной версии крылатой ракеты Taurus под названием Taurus Neo. Комментируя информацию обозреватели Army Recognition выясняли технический аспект новой разработки, отметив дополнительное значение проекта на фоне просьб Украины о поставках оружия для противодействия российским ударам.

Авторы материала пишут, что главной задачей в проекте Taurus Neo стало усовершенствование крылатой ракеты Taurus KEPD 350, в том числе ее дальности, точности и поражающей способности.

Технические улучшения Taurus Neo

Сообщается, что новая ракета будет способна преодолевать более 500 км, что расширит радиус его применения и с возможностью поражать удаленные цели с высокой точностью.

Taurus Neo получит новую систему наведения, которая будет сочетать инерциальную и GPS-навигацию, что улучшит точность поражения объектов, особенно в сложных условиях. Это делает ракету особенно эффективной для атаки на скрытые и укрепленные цели противника.

Также ракета будет оснащена усиленной боеголовкой, которая предназначена для поражения мощных укреплений, таких как бункеры и подземные склады. Это придает ей конкурентные преимущества в уничтожении защищенных объектов, что важно в условиях современных конфликтов.

Кроме того, ракета получит способность обходить системы противоракетной обороны, что повысит ее устойчивость к обнаружению и перехвату, увеличив шансы на успешное поражение целей.

Крылатая ракета воздушного базирования Taurus EX

Стратегическое значение разработки

Аналитики считают, что в свете угроз, исходящих из текущих конфликтов, программа Taurus Neo не только увеличит оборонный потенциал Германии, но и может сыграть важную роль в совместных европейских инициативах. Так Германия и Великобритания недавно подписали соглашение для ускоренного развития дальнобойного оружия, целью которого является создание ракеты дальностью от 1000 до 2000 км к 2030-м годам в рамках Европейского подхода к дальнему удару (ELSA).

Хотя пока неизвестно, станет ли Taurus Neo частью программы ELSA, интерес к оружию дальнего действия подчеркивает необходимость укрепления коллективной обороны Европы, подытожили обозреватели.

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