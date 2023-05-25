Німецька далекобійна ракета Taurus: що відомо про крилатого конкурента британських Storm Shadow

Якщо Збройні сили України отримають у розпорядження далекобійні ракети TAURUS KEPD 350, то українська армія зможе ефективно уражати ключові об'єкти росіян, включно з мостами, аеродромами, засобами ППО, бункерами, командними пунктами, а також місцями скупчення живої сили й техніки.

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Напередодні контрнаступу українських збройних сил західні союзники заявили про постачання такого озброєння, про яке не можна було подумати минулого року. Серед іншого Україна вже отримала британські ракети великої дальності повітряного базування Storm Shadow, а також може отримати з Франції такий самий вид озброєння, але з іншою назвою SCALP-EG. Тим часом існує аналог англо-французьких ракет від шведських розробників — ракета TAURUS, яка серійно виробляється в Німеччині на спільному підприємстві. Фокус з'ясував, який внесок може зробити ця зброя в розгром російських військ, і які "подарунки" може піднести TAURUS окупантам.

Історія створення ракети

Шведсько-німецька авіаційна крилата ракета повітряного базування TAURUS KEPD 350/150 є представницею ракет "повітря-земля". Вона була розроблена як ефективний засіб ураження високозахищених об'єктів і цілей у глибокому тилу противника, включаючи важливі точкові та протяжні об'єкти. При цьому йшлося про розробку керованої ракети з великою дальністю польоту, яка передбачає, що її запуск з носія проводитиметься без заходу літака до зони ворожого ППО.

Роботи над створенням даного виду озброєння почалися в 1994 році спільними зусиллями фахівців з німецької компанії Daimler-Benz Aerospace AG (DASA) і шведського металургійного концерну Bofors.

Як платформу розробники використовували плануючий виносний дозатор касетної авіаційної бомби DWS 39, що має дальність польоту близько 8 км і містить 24 осколкових та кумулятивних боєприпасів.

Крилата ракета TAURUS KEPD 350

Інженерами передбачалося кілька варіантів TAURUS:

з унітарною кумулятивно-фугасною проникаючою бойовою частиною (БЧ) масою близько 500 кг для ураження високозахищених малорозмірних цілей;

БЧ касетного типу;

авіаційних касет, що скидаються, для ураження площинних наземних цілей.

У 1997 році Бундесвер зацікавився цим проєктом, і того ж року уряд ФРН, не чекаючи завершення розробки ракети, вирішив виділити на її закупівлю 335 млн доларів.

Серійне виробництво та постачання нової крилатої ракети на озброєння літаків Tornado та Eurofighter Typhoon німецьких ВПС очікувалося на початку 2000-х років, для чого планувалося створити спільне підприємство Daimler-Benz Aerospace та Bofors, яке пізніше стало TAURUS Systems GmbH.

У 1998 році спільне підприємство приступило до розробки TAURUS KEPD 350, через рік пройшов перший випробувальний політ, а у 2002 році федеральне бюро з оборонних технологій та закупівлі Німеччини уклало контракт на 570 млн євро з Taurus Systems на постачання 600 ракет TAURUS і 14 навчальних ракет для повітряних сил.

Модифікації ракети

Ракета TAURUS має кілька модифікацій, які відрізняються між собою базуванням та різною "начинкою" бойової частини для ураження виняткових об'єктів. Наприклад:

TAURUS KEPD 350 — це базова модель, з тандемною бетонобійною БЧ (ТББЧ) MEPHISTO масою 481 кг;

TAURUS CL (англ. Container Launched) — має не повітряне базування, а запускається з наземних та морських мобільних носіїв;

TAURUS T — спеціальний варіант, адаптований для скидання з військово-транспортних літаків, таких як C-130 Hercules або Airbus A400M;

TAURUS HPM (англ. High Power Microwave) — варіант розроблений для тимчасового виведення з ладу інформаційних систем противника та його джерел енергії. Для цього дана модифікація використовує унікальну БЧ, що викликає вказаний ефект в електронних системах;

TAURUS M має багатозарядну бойову частину для ураження малорозмірних цілей противника, таких як позиції засобів ППО, пускові установки, командні пункти і т.д. При цьому в якості багатозарядної БЧ можуть застосовуватися: самоприцільні бойові елементи (СПБЕ) 12 кг SMART-SEAD для ураження засобів ППО і скупчень бронетехніки, осколкові суббоєприпаси повітряного підриву MUSJAS 1 масою близько 4 кг для ураження живої сили на відкритій місцевості, кумулятивні MUSJAS 2 з дистанційним детонатором і масою до 18 кг для ураження бронетехніки і споруд, а також кумулятивно-фугасні STABO для удару по злітно-посадкових смугах.

Винищувач із ракетою TAURUS

Тактико-технічні характеристики

Конструкція ракети

Ракета TAURUS KEPD 350 складається з несучого корпусу, зверху якого розташоване крило невеликого подовження, що розкривається, і хвостового оперення з органами управління. Корпус прямокутного перерізу виконаний із застосуванням композиційних матеріалів без гострих кромок у місцях сполучення та покритий радіопоглинаючим матеріалом. Це дозволяє знизити радіолокаційне виявлення ракети.

Силова установка

Ракета оснащена турбореактивним двигуном Williams International P8300-15, тягою 6,67 кН, з двома бічними повітрозабірниками. Паливні баки розташовані між головкою самонаведення та двигуном по обидва боки від бойової частини. При цьому вхідні канали повітрозабірника екранують турбіну двигуна, знижуючи можливість виявлення РЛС.

Система управління

Ракета має комбіновану систему наведення Tri-Tec, яка включає:

інерційну навігаційну систему (ІНП), виконану на основі лазерних гіроскопів. ІНС скомплексована із супутниковою навігаційною системою MIL-GPS;

систему навігації за контуром рельєфу місцевості TRN. Для цього використовується високоточний висотомір радіолокації;

електронно-оптичну кореляційну підсистему IBN, яка коригується на основі цифрових мап. Кількість районів корекції траєкторії маршруту крилатої ракети – до 10;

тепловізійну головку самонаведення.

Використання цих підсистем дозволяє ракеті летіти на великі відстані без підтримки GPS. Крім того, системи TRN, IBN та наявність тепловізійної головки дозволяють наводити TAURUS на ціль без підтримки систем супутникового наведення, що додає автономності застосування ракети.

Ракета TAURUS може здійснювати політ у всьому діапазоні висот, у тому числі й на малих та надмалих висотах у режимі огинання рельєфу місцевості. При цьому на надмалих висотах живучість ракети підвищується, оскільки її виявлення та знищення засобами ППО ускладнюється.

Для більшого виживання ракета може оснащуватися засобами пасивного захисту від засобів ППО, що включають інфрачервоні пастки та дипольні відбивачі.

Залежно від типу цілі TAURUS може використовувати кілька типових траєкторій:

політ на малих висотах з подальшим набором висоти і прямовисним пікіруванням на ціль. Ця траєкторія застосовується для знищення цілей на глибині — бомбосховищ, командних пунктів, бункерів тощо;

політ на малих висотах із подальшим набором висоти і пологим пікіруванням на ціль. Така траєкторія краще підходить для знищення мостів;

політ на великій висоті з наступним пікіруванням на ціль. Траєкторія сприяє більшій дальності польоту, але ракета стає при цьому більш вразливою для ППО;

політ на малих висотах із повітряним підривом бойової частини. Траєкторія застосовується проти угруповань військ противника;

політ на малій висоті з відходом перед ціллю на надмалі висоти. Траєкторія застосовується проти укриттів типу "печера".

Загальні характеристики TAURUS KEPD 350

довжина – 5100 мм;

ширина – 1080 мм;

розмах крила – 2064 мм;

маса з паливом – 1360 кг;

маса бойової частини – 481 кг;

головка самонаведення – інфрачервона з сенсором високої роздільної здатності та автоматичним розпізнаванням цілей;

двигун — Williams International P8300-15;

максимальна дальність – 500 км;

швидкість польоту — 0,6-0,95 Маха (до 1163 км на годину);

носії — літаки Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, Saab JAS 39 Gripen.

Перспективи бойового застосування в Україні

Представник Християнсько-демократичного союзу (ХДС), полковник Бундесверу у відставці Родеріх Кізеветтер днями заговорив про те, що Німеччина має передати Україні далекобійні ракети TAURUS. І хоча в самої ФРН таких ракет небагато, проте, на думку політика, буде раціональніше, щоб їх використовували ЗСУ проти російських окупантів.

Очевидність попиту у такому озброєнні полягає в тому, що наявність потужної далекобійної зброї завдадуть величезних неприємностей російській армії. Як показує практика, ураження об'єктів противника системами HIMARS високоточними боєприпасами навіть з дальністю в 70 км дає відчутну перевагу Збройним силам України на полі бою.

Тепер наявність крилатих ракет великої дальності, дозволить серйозно нашкодити не тільки логістиці противника, наприклад, у вигляді зруйнованих ключових мостів, але і знищувати місця дислокації живої сили та техніки в його тилу.

Щодо конкуренції з британськими Storm Shadow, то бойові можливості обох ракет фактично ідентичні. У контексті застосування ракет ЗСУ йдеться лише про носії, оскільки все ж таки британські та німецькі ракети призначені для використання літаками західних зразків.

Однак на практиці все може виявитися не так проблематично — як свідчать нещодавні події, українські військові вже успішно застосовують далекобійні ракети Storm Shadow, про що заявив Міністр оборони Олексій Рєзніков. Якщо вірити публікаціям західних ресурсів, швидше за все, для запуску Storm Shadow у розпорядженні ЗСУ було адаптовано Су-24М та/або Су-27.