Резніков підтвердив: Україна успішно застосовує ракети Storm Shadow (відео)

За словами міністра оборони, українські бійці були навчені у Великій Британії і вже успішно застосовують зброю, здатну вражати на 250 км.

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Україна вже успішно застосовує далекобійні ракети Storm Shadow. Їх нашим бійцям передала Велика Британія. Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу.

Таку заяву глава Міноборони зробив під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який здійснив візит до України.

"У нас була можливість потиснути руки пілотам, які були навчені у Великій Британії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", — повідомив Резніков.

Нагадаємо, 11 травня Великобританія передала Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow, які стануть у нагоді українським захисником під час контрнаступу.

Крім того, 9 травня з'явилися перші повідомлення про те, що Великобританія має намір передати Україні крилаті ракети Storm Shadow. Про свої наміри прем'єр-міністр країни Ріші Сунак заявляв ще у лютому і ось від розмов перейшли до дій.