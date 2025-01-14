Только Taurus войну не выиграть: почему не стоит завышать ожидания от дальнобойных ракет

Украина хочет получить немецкие ракеты Taurus, которые по словам министра иностранных дел Сибиги, могут "в корне изменить ситуацию на поле боя". Однако действительно ли это так? Фокус выяснил, какое же оружие нужно Киеву для победы над РФ.

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Быстрые поставки вооружения Украине от западных партнеров и снятие ограничений на применение оружия дальнего действия помогут сдержать Российскую Федерацию, остановить продвижение ее военных и усилить возможности ВСУ на поле боя. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, крылатые ракеты Taurus могут "существенно повлиять" на ситуацию на фронте.

"Я также должен это подчеркнуть, потому что решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus является одним из тех элементов, которые могут существенно повлиять на ситуацию на поле боя", — сказал Сибига.

Он подчеркнул, что в сочетании с другими системами эти ракеты могут стать тем фактором, который "в корне меняет ситуацию на поле боя".

Это не впервые, когда украинская сторона заявляет о том, что то или иное оружие или техника кардинально изменит ситуацию на фронте, однако этого не происходит. Украина еще не получала вооружения, которое бы стало панацеей и завершило войну. Фокус выяснил, почему отдельная ракета или самолет не может изменить ход войны.

Taurus — оружие которое нужно Украине

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил в разговоре с Фокусом, что всегда является преувеличением оценки того или иного оружия в том, что оно может изменить ситуацию на поле боя. Поскольку важно комплексное использование всех образцов вооружения.

"Если бы мы получили эти Taurus, они бы нам существенно помогли для ударов по прежде всего российским базам или оборонным предприятиям, которые производят оружие, и по другим важным целям. Это действительно определенным образом имело бы цепной эффект на уменьшение способности Российской Федерации и воевать, и производить оружие", — отметил Сергей Згурец.

Он подчеркнул, что ответ на вопрос, меняет ли то или иное оружие ситуацию на фронте, заключается в том, как оно применяется интегрально с другими средствами разведки, в частности, речь идет и о выборе целей на территории противника.

Военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал Фокусу, что для того, чтобы в корне изменить ситуацию на поле боя, нужно иметь соответствующее количество средств, должен быть комплекс.

"То есть никакого такого отдельного оружия, которое может что-то изменить, какой-то серебряной пули просто не существует. Нужно иметь много разных пуль", — сказал Олег Катков.

По его словам, Украине нужны ракеты Taurus, самолеты, танки, САУ, снаряды к ним, артиллерия разного масштаба. Более того, этих средств должно быть много.

Ракеты Taurus: в чем они особенные

Згурец сообщил, что ракеты Taurus — это дальнобойное вооружение, производство которого возобновила Германия.

"Мы не знаем, какие будут объемы, потому что пересматриваются сроки и условия выполнения возобновления производства ракет Taurus. В любом случае ракеты имеют дальность в 500 километров, вес боевой части — более 400 килограммов", — пояснил Згурец.

Он отметил, что это хорошее оружие, которое нам нужно. В частности, с помощью него можно наносить удары по целям, которые размещены в глубине территории РФ.

Зато, по словам Каткова, крылатые ракеты Taurus такие же, как и ракеты Storm Shadow/SCALP. Так между этим оружием нет принципиальной разницы.

Напомним, в конце октября министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал проект по созданию модернизированной версии крылатой ракеты Taurus — Taurus Neo. Согласно информации обозревателей, главной задачей в новом проекте стало совершенствование ракеты Taurus KEPD 350, речь идет о дальности, точности и поражении.

В декабре в Германии показали новую разработку — дрон-камикадзе HX-2, которого уже называли "миниTaurus". Этот БПЛА является аналогом американского Switchblade или российского "Ланцета".