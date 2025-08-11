Обнаруживает выстрелы артиллерии: Украина получила от Германии новый БПЛА Vector AI

VectorAI способен определять направление и расстояние артиллерийского обстрела, а также обнаруживать выстрелы из стрелкового оружия на расстоянии до 2,5 км.

Украина получила беспилотник Vector AI с искусственным интеллектом и акустической системой обнаружения артиллерии от немецкого производителя беспилотных систем Quantum Systems. Об этом в LinkedIn сообщил соучредитель компании Quantum Systems Флориан Зайбель.

"Акустическое зондирование появилось над линией фронта Украины. VectorAI способен определять направление/расстояние артиллерийского обстрела, увеличивая время полета до 4 часов", — написал он.

Как пишет "Милитарный", новый дрон получил название Vector AI. Он может обнаруживать выстрелы артиллерии и с помощью искусственного интеллекта обрабатывать информацию для их обнаружения.

Акустический датчик на беспилотнике WASP (Weles Acoustic Sensor Payload) сделан в Польше компанией Weles Acoustics. Это — дочерняя компания, которая принадлежит Quantum Systems

Датчик весит около 150 г. Он может обнаружить артиллерийские выстрелы на расстоянии до 15 км. Также он может находить выстрелы из стрелкового оружия на расстоянии до 2,5 км.

Беспилотник Vector AI с акустической системой Фото: Из открытых источников

Директор украинского представительства Quantum Systems Александр Бережной рассказал, что оборудование, которое используется на Vector AI, является серийными образцами. Сейчас оно проходит серию тестов на украинских военных полигонах и боевых выездах, в рамках которых дорабатывается программное обеспечение.

"Тесты, которые проводим с акустическим сенсором, в частности имеют целью продемонстрировать командованию войск дополнительные возможности систем производства Quantum Systems для возможного дозаказа", — сказал Бережной.

По его словам, заявленная точность обнаружения составляет 85 баллов (5 градусов) на расстоянии 5 км, что вполне достаточно для приблизительного определения целей.

Сейчас Quantum Systems пытается автоматизировать функцию БПЛА, чтобы его оптоэлектроника автоматически направляла камеру в направлении, с которого был обнаружен выстрел.

Атаки украинских БпЛА на объекты в РФ

Напомним, что украинские дроны долетели за 1300 км до республики Коми в РФ и атаковали там НПЗ. Дроны FlyEye польского производства запускали из Черниговской области. Этот БПЛА способен нести нагрузку до 4 кг.

9 августа сообщалось, что дроны СБУ поразили логистический хаб в Татарстане, где хранятся готовые к использованию "Шахеды".