1700 км от Украины: дроны впервые ударили по Республике Коми в России (фото, видео)

На территории Республики Коми в Российской Федерации впервые были замечены украинские дроны. По данным OSINT-аналитиков, БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Взрывы прогремели над городом Ухта, расположенным на расстоянии 1700 км от границы Украины. В городе объявили поветрие тревоги, из торгового центра эвакуировали людей, сообщает российское медиа Mash со ссылкой на местных жителей.

В издании утверждают, что украинцы якобы запустили польские дроны FlyEye из Черниговской области. Этот БПЛА способен находиться в воздухе от полутора часов на скорости 120 км/ч на высоте до 3500 м и нести нагрузку до 4 кг.

Атаку БПЛА на Республику Коми подтвердило OSINT-сообщество "Око Гора" в Telegram. По данным аналитиков, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Ухте. Они также прокомментировали фото дрона, которые появились в сети.

"Честно говоря, интересный БПЛА, но я не уверен, что запускали его с территории Украины. Что-то похожее на планер. Результат сомнительный, запустили показательно", — говорится в публикации.

Напомним, в ночь на 10 августа ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

Фокус также сообщал, что 9 августа дроны СБУ поразили логистический хаб в Татарстане, где хранятся готовые к использованию "Шахеды".