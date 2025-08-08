БПЛА "Лютий" могли запустить по Сочи и Краснодарскому краю: отдыхающие бежали с пляжей (видео)

В Сочи неожиданно начали эвакуировать отдыхающих с пляжей из-за угрозы атаки дронами. Местный аэропорт закрыли.

В Сочи неожиданно начали эвакуировать отдыхающих с пляжей. На Красной поляне зазвучали сирены воздушной тревоги, пишут городские паблики.

"В связи с объявленным сигналом "Беспилотная опасность" гостей и жителей Сочи просят покинуть пляжные территории. Людям доводят информацию о необходимости пройти в укрытия. Сотрудники отелей и санаториев также сопровождают отдыхающих в укрытия", — рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

Сочинские пляжи срочно эвакуировали, всех отдыхающий попросили покинуть пляжи. На кадрах видно, как люди собирают вещи и покидают прибрежную зону под сигнал тревоги.

В то же время посетителей и сотрудников ТРЦ "Мандарин" эвакуировали на подземную парковку. Также сообщалось о сбивании дрона российскими силами ПВО. В поселке Сириус, Адлер и Туапсе опасность от атак БПЛА сохраняется.

Временные ограничения ввели в аэропорту Сочи в целях безопасности, сообщило агентство "РИА-Новости".

РосСМИ сообщали об атаке Сочи и Краснодарского края беспилотниками типа "Лютий". Предварительно, было сбито три БПЛА, один из них — над Черным морем. О повреждениях на земле и пострадавших официально не сообщали.

Напомним, в России проект "Архангел" разработал ряд беспилотников для ударов по наземным, воздушным и морским целям. БПЛА будут запускать с истребителей МиГ.

Также россияне показывали комплекс "Дронобус" для запуска дронов на оптоволокне. Платформа может нести до 150 кг груза на расстояние до 10 км.