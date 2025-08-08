БПЛА "Лютий" могли запустити по Сочі та Краснодарському краю: відпочивальники бігли з пляжів (відео)

У Сочі несподівано почали евакуювати відпочивальників із пляжів через загрозу атаки дронами. Місцевий аеропорт закрили.

У Сочі несподівано почали евакуювати відпочивальників із пляжів. На Червоній поляні зазвучали сирени повітряної тривоги, пишуть міські пабліки.

"У зв'язку з оголошеним сигналом "Безпілотна небезпека" гостей і жителів Сочі просять покинути пляжні території. Людям доводять інформацію про необхідність пройти в укриття. Співробітники готелів і санаторіїв також супроводжують відпочивальників в укриття", — розповіли в оперативному штабі Краснодарського краю.

Сочинські пляжі терміново евакуювали, усіх відпочивальників попросили покинути пляжі. На кадрах видно, як люди збирають речі і залишають прибережну зону під сигнал тривоги.

Водночас відвідувачів і співробітників ТРЦ "Мандарин" евакуювали на підземну парковку. Також повідомлялося про збиття дрона російськими силами ППО. У селищі Сіріус, Адлер і Туапсе небезпека від атак БПЛА зберігається.

Тимчасові обмеження ввели в аеропорту Сочі з метою безпеки, повідомило агентство "РИА-Новости".

РосЗМІ повідомляли про атаку Сочі та Краснодарського краю безпілотниками типу "Лютий". Попередньо, було збито три БПЛА, один із них — над Чорним морем. Про пошкодження на землі та постраждалих офіційно не повідомляли.

Нагадаємо, в Росії проєкт "Архангел" розробив низку безпілотників для ударів по наземних, повітряних і морських цілях. БПЛА запускатимуть із винищувачів МіГ.

Також росіяни показували комплекс "Дронобус" для запуску дронів на оптоволокні. Платформа може нести до 150 кг вантажу на відстань до 10 км.