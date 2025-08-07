У Росії вперше показали робота для доставки дронів на оптоволокні: чим він небезпечний

У Росії науково-технічний центр "Корней" уперше показав наземний роботизований комплекс "Дронобус" для запуску дронів з оптоволокном на форумі "Безпілотні системи: технології майбутнього".

Наземна платформа теж управляється за допомогою оптоволокна. Інформацію про нову розробку росіян опублікувало інформаційне агентство ТАСС, посилаючись на виробника.

Комплекс включає в себе наземну платформу на гусеничному ходу з великою оптоволоконною котушкою програмно-апаратний набір. Він розрахований на роботу в діапазоні температур від -20 до +40 градусів Цельсія, тобто в будь-яку пору року.

Платморма важить від 150 до 250 кг і може піднімати 30-50% від маси, тобто платформа здатна нести до 150 кг вантажу на відстань до 10 км. Довжина оптоволокна для наземної платформи становить до 10 км, а для БПЛА — до 15 км.

Комплекс "Дронобус" оснащений великою котушкою з оптоволокном Фото: ТАСС

Судячи з фото, для відеозв'язку та управління "Дронобус" оснащений камерою, встановленою на щоглі. Виставковий екземпляр обладнаний контейнером для перевезення двох квадрокоптерів з оптоволоконними котушками. Можна припустити, що сигнали оператору БПЛА передаються тим самим оптоволокном, що йде від наземної платформи. Це збільшує максимальну дальність ударів до 25 км.

Напередодні стало відомо, що ЗС РФ придумали нову тактику застосування дронів на оптоволокні. Окупанти почали запускати такі БПЛА над відкритими водоймами, такими Дніпровський лиман. Під час однієї з атак російський дрон атакував станцію мобільного зв'язку.

А в Україні нещодавно створили крилатий безпілотник Darts на оптоволокні. За словами виробників, він може пролетіти до 50 км.