В России впервые показали робота для доставки дронов на оптоволокне: чем он опасен

В России научно-технический центр "Корней" впервые показал наземный роботизированный комплекс "Дронобус" для запуска дронов с оптоволокном на форуме "Беспилотные системы: технологии будущего".

Наземная платформа тоже управляется при помощи оптоволокна. Информацию о новой разработке россиян опубликовало информационное агентство ТАСС, ссылаясь на производителя.

Комплекс включает в себя наземную платформу на гусеничном ходу с большой оптоволоконной катушкой программно-аппаратный набор. Он рассчитан на работу в диапазоне температур от -20 до +40 градусов Цельсия, то есть в любое время года.

Платморма весит от 150 до 250 кг и может поднимать 30-50% от массы, то есть платформа способна нести до 150 кг груза на расстояние до 10 км. Длина оптоволокна для наземной платформы составляет до 10 км, а для БПЛА — до 15 км.

Комплекс "Дронобус" оснащен большой катушкой с оптоволокном Фото: ТАСС

Судя по фото, для видеосвязи и управления "Дронобус" оснащен камерой, установленной на мачте. Выставочный экземпляр оборудован контейнером для перевозки двух квадрокоптеров с оптоволоконными катушками. Можно предположить, что сигналы оператору БПЛА передаются по тому же оптоволокну, что идет от наземной платформы. Это увеличивает максимальную дальность ударов до 25 км.

Накануне стало известно, что ВС РФ придумали новую тактику применения дронов на оптоволокне. Оккупанты начали запускать такие БПЛА над открытыми водоемами, такими Днепровский лиман. Во время одной из атак российский дрон атаковал станцию мобильной связи.

А в Украине недавно создали крылатый беспилотник Darts на оптоволокне. По словам производителей, он может пролететь до 50 км.