"Прямо в Київ або Львів": РФ погрожує атакувати Україну новими дронами-ракетами з літаків

Російський волонтерський проект "Архангел" розробив лінійку ударних дронів, призначених для ураження як наземних, так і повітряних або морських цілей. За допомогою винищувачів МіГ їх збираються запускати по українських містах.

Оператори повинні керувати . Розробники похвалилися своєю новинкою на каналі в Telegram.

Творці називають розробку "універсальним дроном" і "керованою ракетою". Передбачається, що він зможе вражати повітряні цілі, морські безпілотники, укріплення, бойову техніку і живу силу ЗСУ. Запускати такі БПЛА пропонують для вирішення завдань на фронті і в тилу.

Як зазначають росіяни, до лінійки входять чотири моделі. Перша версія — це перехоплювач повітряних цілей із бойовою частиною масою 650 г. Друга версія може оснащуватися трьома штатними боєприпасами масою до 800 г, вона підходить для знищення безпілотників, безекіпажних катерів, піхоти і легкоброньованої техніки.

Третя версія оснащена зарядом масою 1300 грамів і здатна знищувати танки і бронетранспортери противника. Четверта і найважча оснащена бойовою частиною масою 2,5 кілограма для руйнування ворожих укріплень.

Дрон "Архангел" має дальність польоту в 50 км і розвиває швидкість до 350 км/год. Ці характеристики нібито зберігаються для всіх моделей, незалежно від корисного навантаження.

Дрони "Архангел" уже випробовують на полі бою Фото: Скриншот

Інженери намагаються інтегрувати дрони-перехоплювачі на російські винищувачі серії МіГ. Оператори мають керувати ними прямо з кабіни літака, для цього вони нібито навчилися пілотувати винищувачі.

"Звісно, сам самодіт рухається трохи швидше за нашу крейсерську швидкість дрона, зате і доставити перехоплювач зможе прямо до Києва або Львова", — пишуть розробники. Якщо дальність польоту всього 50 км, то для запуску по тилових містах російському винищувачу потрібно проникнути на територію України, ризикуючи бути збитим силами ППО.

Зараз проєкт працює над тактиками застосування, взаємодією "Архангела" із системами ППО. Заявляється, що дрони вже проходять випробування в бойових умовах, а операторів уже навчають, як ними керувати. Росія планує незабаром почати серійне виробництво ракет і "забрати небо" у Сил оборони України.

ЗС РФ намагаються наздогнати українську армію, яка з початку 2025 року почала активно збивати російські розвідувальні БПЛА такі, як "Орлан", Zala, SuperCam. Наразі в Україні є перехоплювачі, які знищують "Шахеди".

"Архангел" за формою схожий на український дрон-перехоплювач Sting, який ще в жовтні 2024 року презентував український гурт "Дикі Шершні". Завдяки витягнутому корпусу він розвиває велику швидкість і нагадує ракету. Sting зроблений спеціально для боротьби з "Шахедами".

А нещодавно стало відомо, що в Україні створили дрон-перехоплювач "Багнет", покликаний збивати "Шахеди" і "Гербери". Він на 85% складається з вітчизняних комплектуючих.