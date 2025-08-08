"Прямо в Киев или Львов": РФ грозит атаковать Украину новыми дронами-ракетами с самолетов

Российский волонтерский проект "Архангел" разработал линейку ударных дронов, предназначенных для поражения как наземных, так и воздушных или морских целей. С помощью истребителей МиГ их собираются запускать по украинским городам.

Операторы должны управлять . Разработчики похвастались своей новинкой на канале в Telegram.

Создатели называет разработку "универсальным дроном" и "управляемой ракетой". Предполагается, что он сможет поражать воздушные цели, морские беспилотники, укрепления, боевую технику и живую силу ВСУ. Запускать такие БПЛА предлагают для решения задач на фронте и в тылу.

Как отмечают россияне, в линейку входят четыре модели. Первая версия — это перехватчик воздушных целей с боевой частью массой 650 г. Вторая версия может оснащаться тремя штатными боеприпасами массой до 800 г, она подходит для уничтожения беспилотников, безэкипажных катеров, пехоты и легкобронированной техники.

Третья версия снабжена зарядом массой 1300 граммов и способна уничтожать танки и бронетранспортеры противника. Четвертая и самая тяжелая оснащена боевой частью массой 2,5 килограмма для разрушения вражеских укреплений.

Дрон "Архангел" обладает дальностью полета в 50 км и развивает скорость до 350 км/ч. Эти характеристики якобы сохраняются для всех моделей, независимо от полезной нагрузки.

Дроны "Архангел" уже испытывают на поле боя Фото: Скриншот

Инженеры пытаются интегрировать дроны-перехватчики на российские-истребители серии МиГ. Операторы должны управлять ими прямо из кабины самолета, для этого они якобы научились пилотировать истребители.

"Конечно, сам самодет движется немного быстрее нашей крейсерской скорости дрона, зато и доставить перехватчик сможет прямиком в Киев или Львов", — пишут разработчики. Если дальность полета всего 50 км, то для запуска по тыловым городам российскому истребителю нужно проникнуть на территорию Украины, рискуя быть сбитым силами ПВО.

Сейчас проект работает над тактиками применения, взаимодействием "Архангела", с системами ПВО. Заявляется, что дроны уже проходят испытания в боевых условиях, а операторов уже обучают, как ими управлять. Россия планируют вскоре начать серийное производство ракет и "забрать небо" у Сил обороны Украины.

ВС РФ пытаются догнать украинскую армию, которая с начала 2025 года начала активно сбивать российские разведывательные БПЛА такие, как "Орлан", Zala, SuperCam. Сейчас в Украине есть перехватчики, которые уничтожают "Шахеды".

"Архангел" по форме похож на украинский дрон-перехватчик Sting, который еще в октябре 2024 года представила украинская группа "Дикі Шершні". Благодаря вытянутому корпусу он развивает большую скорость и напоминает ракету. Sting сделан специально для борьбы с "Шахедами".

А недавно стало известно, что в Украине создали дрон-перехватчик "Багнет", призванный сбивать "Шахеды" и "Герберы". Он на 85% состоит из отечественных комплектующих.