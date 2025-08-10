1700 км від України: дрони вперше ударили по Республіці Комі в Росії (фото, відео)

На території Республіки Комі в Російської Федерації вперше було помічено українські дрони. За даними OSINT-аналітиків, БПЛА атакували нафтопереробний завод.

Related video

Вибухи пролунали над містом Ухта, розташованим на відстані 1700 км від кордону України. У місті оголосили повіряну тривогу, з торгового центру евакуювали людей, повідомляє російське медіа Mash з посиланням на місцевих жителів.

БПЛА атакували Республіку Комі

У виданні стверджують, що українці нібито запустили польські дрони FlyEye з Чернігівської області. Цей БПЛА здатен перебувати в повітрі від півтори години на швидкості 120 км/год на висоті до 3500 м і нести навантаження до 4 кг.

Важливо

БПЛА "Лютий" могли запустити по Сочі та Краснодарському краю: відпочивальники бігли з пляжів (відео)

Атаку БПЛА на Республіку Комі підтвердила OSINT-спільнота "Око Гора" в Telegram. За даними аналітиків, під ударом опинився нафтопереробний завод в Ухті. Вони також прокоментували фото дрона, які з'явилися в мережі.

"Чесно кажучи, цікавий БПЛА, але я не впевнений, що запускали його з території України. Щось схоже на планер. Результат сумнівний, запустили показово", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, у ніч на 10 серпня ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові.

Фокус також повідомляв, що 9 серпня дрони СБУ уразили логістичний хаб в Татарстані, де зберігаються готові до використання "Шахеди".