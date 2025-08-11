Виявляє постріли артилерії: Україна отримала від Німеччини новий БпЛА Vector AI

VectorAI здатний визначати напрямок і відстань артилерійського обстрілу, а також виявляти постріли із стрілецької зброї на відстані до 2,5 км.

Related video

Україна отримала безпілотник Vector AI зі штучним інтелектом та акустичною системою виявлення артилерії від німецького виробника безпілотних систем Quantum Systems. Про це у LinkedIn повідомив співзасновник компанії Quantum Systems Флоріан Зайбель.

"Акустичне зондування з'явилося над лінією фронту України. VectorAI здатний визначати напрямок/відстань артилерійського обстрілу, збільшуючи час польоту до 4 годин", — написав він.

Як пише "Мілітарний", новий дрон отримав назву Vector AI. Він може виявляти постріли артилерії і за допомогою штучного інтелекту обробляти інформацію для їхнього виявлення.

Акустичний датчик на безпілотнику WASP (Weles Acoustic Sensor Payload) зроблений в Польщі компанією Weles Acoustics. Це — дочірня компанія, яка належить Quantum Systems

Датчик важить приблизно 150 г. Він може виявити артилерійські постріли на відстані до 15 км. Також він може знаходити постріли зі стрілецької зброї на відстані до 2,5 км.

Безпілотник Vector AI з акустичною системою Фото: З відкритих джерел

Директор українського представництва Quantum Systems Олександр Бережний розповів, що обладнання, яке використовується на Vector AI, є серійними зразками. Нині воно проходить серію тестів на українських військових полігонах і бойових виїздах, у межах яких доопрацьовується програмне забезпечення.

"Тести, які проводимо з акустичним сенсором, зокрема, мають на меті продемонструвати командуванню військ додаткові можливості систем виробництва Quantum Systems для можливого дозамовлення", — сказав Бережний.

За його словами, заявлена точність виявлення становить 85 балів (5 градусів) на відстані 5 км, що цілком достатньо для приблизного визначення цілей.

Зараз Quantum Systems намагається автоматизувати функцію БпЛА, щоб його оптоелектроніка автоматично спрямовувала камеру в напрямку, з якого було виявлено постріл.

Атаки українських БпЛА на об'єкти в РФ

Нагадаємо, що українські дрони долетіли за 1300 км до республіки Комі у РФ і атакували там НПЗ. Дрони FlyEye польського виробництва запускали з Чернігівської області. Цей БпЛА здатен нести навантаження до 4 кг.

9 серпня повідомлялося, що дрони СБУ уразили логістичний хаб в Татарстані, де зберігаються готові до використання "Шахеди".