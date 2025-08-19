Германия выделила рекордные €355 млрд для сильнейшей армии Европы: какое оружие получит Бундесвер

После отмены «долгового тормоза» в оборонной сфере и заявления канцлера Фридриха Мерца о намерении сделать Бундесвер сильнейшими вооруженными силами Европы, Минобороны Федеративной Республики Германии представило долгосрочный план закупок вооружений.

Согласно проекту федерального бюджета на 2026 год, расходы на военные закупки в ближайшие десятилетия составят более 350 млрд евро. В 2025 году запланировано 8,2 млрд евро, а уже в 2026 году — 22,3 млрд. Такие цифры приводит журналист Ларс Хоффманн из Hartpunkt.

Сообщается, что проект бюджета также предусматривает так называемые ассигнования по обязательствам на сумму около 325 млрд евро до 2041 года. Они позволяют Бундесверу заключать многолетние контракты на технику и вооружение — от танков и фрегатов до авиации и спутниковой связи.

В структуре ассигнований ключевыми направлениями станут:

боеприпасы — 70,3 млрд евро;

боевые машины — 52,5 млрд евро;

корабли и военно-морское оборудование — 36,6 млрд евро;

самолеты и ракеты — 34,2 млрд евро;

транспорт и оборудование — 20,8 млрд евро;

полевое и интендантское снаряжение — 20,9 млрд евро;

телекоммуникации — 15,9 млрд евро;

спутниковая связь — 13,3 млрд евро.

Наибольшие траты приходятся на 2029 и 2030 годы, когда планируется более 52 млрд евро в год.

Важно

Помимо основного бюджета, в распоряжении Бундесвера остается специальный фонд, действующий до 2027 года. Его расходы составят:

24 млрд евро в 2025 году,

25,5 млрд евро в 2026 году,

27,4 млрд евро в 2027 году.

При этом к маю 2025 года из фонда уже было израсходовано 28 млрд евро.

Таким образом, Германия формирует крупнейшую программу военных закупок со времен Второй мировой войны. Реализация планов позволит Бундесверу превратиться в ведущую армию Европы, способную конкурировать с другими крупными военными силами мира.

Напомним, Германия готовится к масштабному наращиванию возможностей своей армии в сфере беспилотных систем. К 2029 году количество дронов на вооружении Бундесвера вырастет с нынешних немногим более 600 до свыше 8000 единиц.