Бундесвер впервые за 15 лет заказал новые TAURUS: какой размер партии, — СМИ

Германия стремится расширить возможности воздушного ударного потенциала. Немецкие СМИ сообщают, что Бундесвер намерен заказать большое количество крылатых ракет TAURUS, которые считаются одним из самых мощных систем вооружения дальнего действия в арсенале армии ФРГ.

В период с 2005 по 2010 годы Бундесвер закупил 600 ракет TAURUS KEPD 350 для оснащения своих истребителей Tornado. Теперь же в контексте войны в Украине немецкие военные, вероятно, решили заказать дополнительную партию этого оружия, хотя ранее такой план не удалось реализовать из-за недостаточного бюджетного финансирования. Об этом говорится в материале Hartpunkt от 14 августа.

Авторы публикации отметили, что с начала обсуждения возможной поставки TAURUS Украине этот вид вооружения стал предметом политических дискуссий. До недавнего времени немецкие правительства не могли убедительно объяснить общественности, почему это оружие, обладающее значительной мощностью, не поставлялось союзникам, а также почему долго откладывалось обновление и пополнение его запасов.

"Нынешнее коалиционное правительство не смогли дать внятного публичного объяснения, почему на годы затянувшееся техническое обслуживание существующих ракет было отложено, а увеличение запасов TAURUS было полностью прекращено", — говорится в материале.

По информации Hartpunkt в ближайшее время ситуация с "таурусами" может измениться. Чтобы выяснить, насколько правдивы сведения о новом контракте Бундесвера, журналисты обратились за комментариями в Федеральное министерство обороны. Однако ведомство ответило, что "по соображениям безопасности" конкретных деталей раскрывать не будут.

Повышенный интерес к TAURUS

Вместе с тем ожидается, что в конце 2025 года или начале 2026 года Бундесвер закупит значительное количество новых крылатых ракет. Источники отмечают, что речь может идти о трехзначных и даже четырехзначных числах. Также планируется приобретение модернизированной версии TAURUS NEO с более современными сенсорными и навигационными системами. По данным другого немецкого издания Der Spiegel, стоимость 600 модернизированных ракет составит около 2,1 миллиарда евро.

Помимо Германии, интерес к ракетам TAURUS проявляет и Швеция. При этом любопытно, что несмотря на то, что страна участвовала в их разработке и даже провела работы по их возможной интеграции, серийные самолеты под нее не так и не обновлялись. Поэтому первоначальная боевая готовность этих ракет для истребителей JAS-39C Gripen ожидается в 2028 году, а интеграция в JAS-39E Gripen произойдет позднее. Сообщения конца февраля 2025 года указывают, что шведское агентство FMV получило заказ на закупку "таурусов", однако дальнейшие подробности пока отсутствуют.

Швеция модернизирует истребители JAS-39 Gripen

В заключение эксперты отмечают, что международные заказы на TAURUS, вероятно, будут зависеть от закупок Бундесвера чтобы обеспечить достаточный объем производства и возобновление производственной линии у производителя.

Ранее Фокус выяснял, насколько немецкие ракеты эффективнее ракет Storm Shadow/SCALP-EG и американских ATACAMS, а также какие боевые задачи они способны выполнять. Данный вид вооружения имеет несколько модификаций, которые отличаются между собою базированием и различной "начинкой" боевой части.