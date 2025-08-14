Бундесвер уперше за 15 років замовив нові TAURUS: який розмір партії, — ЗМІ

Німеччина прагне розширити можливості повітряного ударного потенціалу. Німецькі ЗМІ повідомляють, що Бундесвер має намір замовити велику кількість крилатих ракет TAURUS, які вважаються однією з найпотужніших систем озброєння дальньої дії в арсеналі армії ФРН.

У період з 2005 по 2010 роки Бундесвер закупив 600 ракет TAURUS KEPD 350 для оснащення своїх винищувачів Tornado. Тепер же в контексті війни в Україні німецькі військові, ймовірно, вирішили замовити додаткову партію цієї зброї, хоча раніше такий план не вдалося реалізувати через недостатнє бюджетне фінансування. Про це йдеться в матеріалі Hartpunkt від 14 серпня.

Автори публікації зазначили, що з початку обговорення можливого постачання TAURUS Україні цей вид озброєння став предметом політичних дискусій. Донедавна німецькі уряди не могли переконливо пояснити громадськості, чому цю зброю, що має значну потужність, не постачали союзникам, а також чому довго відкладали оновлення та поповнення її запасів.

"Нинішній коаліційний уряд не спромігся дати чіткого публічного пояснення, чому на роки тривале технічне обслуговування наявних ракет було відкладено, а збільшення запасів TAURUS було повністю припинене", — ідеться в матеріалі.

За інформацією Hartpunkt найближчим часом ситуація з "таурусами" може змінитися. Щоб з'ясувати, наскільки правдиві відомості про новий контракт Бундесверу, журналісти звернулися по коментарі до Федерального міністерства оборони. Однак відомство відповіло, що "з міркувань безпеки" конкретних деталей розкривати не будуть.

Підвищений інтерес до TAURUS

Водночас очікується, що наприкінці 2025 року або на початку 2026 року Бундесвер закупить значну кількість нових крилатих ракет. Джерела зазначають, що може йтися про тризначні та навіть чотиризначні числа. Також планується придбання модернізованої версії TAURUS NEO з більш сучасними сенсорними та навігаційними системами. За даними іншого німецького видання Der Spiegel, вартість 600 модернізованих ракет становитиме близько 2,1 мільярда євро.

Крім Німеччини, інтерес до ракет TAURUS проявляє і Швеція. При цьому цікаво, що попри те, що країна брала участь у їх розробці та навіть провела роботи з їх можливої інтеграції, серійні літаки під неї не так і не оновлювалися. Тому первісна бойова готовність цих ракет для винищувачів JAS-39C Gripen очікується у 2028 році, а інтеграція в JAS-39E Gripen відбудеться пізніше. Повідомлення кінця лютого 2025 року вказують, що шведське агентство FMV отримало замовлення на закупівлю "таурусів", однак подальші подробиці поки відсутні.

Швеція модернізує винищувачі JAS-39 Gripen

Насамкінець експерти зазначають, що міжнародні замовлення на TAURUS, ймовірно, залежатимуть від закупівель Бундесверу, щоб забезпечити достатній обсяг виробництва і відновлення виробничої лінії у виробника.

Раніше Фокус з'ясовував, наскільки німецькі ракети ефективніші за ракети Storm Shadow/SCALP-EG і американські ATACAMS, а також які бойові завдання вони здатні виконувати. Цей вид озброєння має кілька модифікацій, які відрізняються між собою базуванням і різною "начинкою" бойової частини.