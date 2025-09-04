"Жодних обмежень для ЗСУ": 26 країн готові відправити миротворців в Україну, — Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що політичні та військові гарантії безпеки для України підтримали 35 лідерів держав-учасниць "Коаліції охочих". За його словами, 26 країн готові надіслати в Україну миротворчий контингент чи засоби підтримки для миротворців.

Емманюель Макрон заявив на пресконференції за результатами зустрічі "Коаліції охочих" в Парижі 4 вересня. У ній також брав участь президент України Володимир Зеленський.

За словами Макрона, "Коаліція охочих", яка з'явилася 17 лютого в Парижі, на сьогодні вже вивела схему військового та політичного залучення, щоб гарантувати Україні мир і безпеку. Він повідомив, що на столі вже лежить політична та військова пропозиція, підтримана 35 лідерами.

Також президент Франції наголосив, що "Коаліція охочих" у мирних перемовинах виступає проти обмеження чисельності та можливостей Сил оборони України.

"У переговорах не може бути жодних обмежень стосовно формату чи спроможностей української армії. Це те, що ми захищаємо і будемо захищати до кінця. І ми будемо сприяти не тільки стійкості української армії до нових атак, але і стримувати російську армію", — сказав Макрон.

Він додав, що 26 країн готові відправити миротворчі війська в Україну чи надати засоби, щоб підтримувати миротворчий контингент у небі та на морі.

"Вони вирішили залучити своїх військових в Україні на землі, повітрі чи в морі, щоб гарантувати безпеку українцям у день, який настане після припинення вогню чи після миру", — пояснив Макрон.

За його словами, роль США у гарантіях безпеки для України буде визначено найближчими тижнями. Називати кількість миротворців, яких можуть відправити в Україну, Макрон відмовився, пояснивши, що ця інформація стосується безпеки партнерів, і "Коаліція охочих" не планує видавати її Кремлю.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 3 вересня заявив, що його країна не планує відправляти в Україну власні війська.

23 серпня видання Welt Am Sonntag із посиланням на неназваних європейських дипломатів писало, що Китай готовий до миротворчої місії в Україні, якщо вони будуть розгорнуті на основі мандата Організації Об'єднаних Націй".