"Никаких ограничений для ВСУ": 26 стран готовы отправить миротворцев в Украину, — Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что политические и военные гарантии безопасности для Украины поддержали 35 лидеров государств-участников "Коалиции желающих". По его словам, 26 стран готовы направить в Украину миротворческий контингент или средства поддержки для миротворцев.

Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже 4 сентября. В ней также принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Макрона, "Коалиция желающих", которая появилась 17 февраля в Париже, на сегодня уже вывела схему военного и политического привлечения, чтобы гарантировать Украине мир и безопасность. Он сообщил, что на столе уже лежит политическое и военное предложение, поддержанное 35 лидерами.

Также президент Франции подчеркнул, что "Коалиция желающих" в мирных переговорах выступает против ограничения численности и возможностей Сил обороны Украины.

"В переговорах не может быть никаких ограничений относительно формата или возможностей украинской армии. Это то, что мы защищаем и будем защищать до конца. И мы будем способствовать не только устойчивости украинской армии к новым атакам, но и сдерживать российскую армию", — сказал Макрон.

Он добавил, что 26 стран готовы отправить миротворческие войска в Украину или предоставить средства, чтобы поддерживать миротворческий контингент в небе и на море.

"Они решили привлечь своих военных в Украине на земле, воздухе или в море, чтобы гарантировать безопасность украинцам в день, который наступит после прекращения огня или после мира", — пояснил Макрон.

По его словам, роль США в гарантиях безопасности для Украины будет определена в ближайшие недели. Называть количество миротворцев, которых могут отправить в Украину, Макрон отказался, пояснив, что эта информация касается безопасности партнеров, и "Коалиция желающих" не планирует выдавать ее Кремлю.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц 3 сентября заявил, что его страна не планирует отправлять в Украину собственные войска.

23 августа издание Welt Am Sonntag со ссылкой на неназванных европейских дипломатов писало, что Китай готов к миротворческой миссии в Украине, если они будут развернуты на основе мандата Организации Объединенных Наций".