Китай готов к миротворческой миссии в Украине: стали известны условия

Пекин выразил готовность отправить свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии. Однако в Европе эта новость вызвала неоднозначную реакцию.

Related video

Китай заявил о своей готовности участвовать в миротворческих силах в Украине, пишет немецкое издание Welt Am Sonntag со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

Отмечается, что правительство в Пекине будет готово сделать это только "если миротворческие силы будут развернуты на основе мандата Организации Объединенных Наций".

В Брюсселе, как отмечается, план Пекина встретил неоднозначную реакцию. С одной стороны утверждается, что включение стран глобального Юга, таких как Китай, может способствовать принятию решения о размещении иностранных войск для наблюдения за миром. С другой стороны, "существует также риск того, что Китай будет в первую очередь заниматься шпионажем в Украине и, в случае конфликта, займет явно пророссийскую позицию, а не нейтральную", – заявил высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с текущими дискуссиями.

Кроме того, большинство стран ЕС по разным причинам не желают заранее предоставлять потенциальным миротворцам мандат ООН.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что одним из участников гарантий безопасности для Украины Москва предлагает Россию и Китай.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Киеву не нужно участие Китая в системе гарантий безопасности, поскольку КНР не помогла остановить войну в 2022 году и не отреагировала, когда Россия аннексировала Крым в 2014-м. Однако Пекин отреагировал, что все равно готов играть конструктивную роль в урегулировании конфликта в Украине.