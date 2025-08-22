Зеленский категорически отверг гарантии безопасности от Китая: в Пекине отреагировали

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин готов играть конструктивную роль в урегулировании конфликта в Украине. Ее слова прозвучали после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киеву не нужны китайские гарантии безопасности.

На пресс-конференции в Пекине Мао Нин ответила на вопрос журналиста о позиции Китая. Перед этим министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает предоставление Украине международных гарантий безопасности и допускает участие в этом процессе членов Совета Безопасности ООН, в частности Китая, США, Великобритании и Франции.

Пресс-секретарь МИД КНР подчеркнула, что Пекин и в дальнейшем придерживается "объективной и беспристрастной позиции" в вопросе войны в Украине.

"Китай последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису. Эта позиция является открытой и честной, и ее широко признают. Все заинтересованные стороны должны способствовать политическому урегулированию украинского кризиса на основе общего, всеобъемлющего, кооперативного и устойчивого видения безопасности. Китай готов играть конструктивную роль в этом отношении", — заявила Мао Нин.

Она также подчеркнула, что позиция Китая остаётся открытой и честной и получила широкое международное признание. По словам Мао Нин, все стороны должны прилагать усилия для поиска политического решения конфликта.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия соглашается на гарантии безопасности для Украины с участием ведущих государств мира, среди которых назвал Китай, США, Великобританию и Францию.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что Киеву не нужно участие Китая в системе гарантий безопасности. Он напомнил, что Пекин не помог остановить войну в 2022 году и не отреагировал, когда Россия аннексировала Крым в 2014-м.

Как писал Фокус, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не имел никаких договоренностей с россиянами, и обсуждение следующих шагов в переговорном процессе происходило через Вашингтон. Он объяснил, почему Киев не выдвинул свои условия и какие мотивы заставляют россиян тормозить процесс.