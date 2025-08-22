РФ предложила встречу и "прячется": Зеленский объяснил, чего добивается Кремль (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не имел никаких договоренностей с россиянами, и обсуждение следующих шагов в переговорном процессе происходило через Вашингтон. Он объяснил, почему Киев не выдвинул свои условия и какие мотивы заставляют россиян тормозить процесс.

"Именно на уровне лидеров должен решаться вопрос, чтобы завершить войну. Но видим сейчас, что россияне делают все, чтобы встречи не было. Украина, в отличие от России, не боится любых встреч с лидерами. Мы готовы работать продуктивно, максимально", — заявил президент во время совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 22 августа, которую транслирует "Суспільне".

Он подчеркнул, что РФ нужно "принуждать к дипломатии" и, если Москва не согласится на дипломатическое решение войны, необходимо введение "действительно сильных санкций".

"Мы считаем, что надо делать все, чтобы Россия не смогла и дальше прятаться от встреч", — отметил Зеленский, выразив благодарность за готовность помогать США и Коалиции желающих.

Он также рассказал, что имел долгий разговор с президентом США Дональдом Трампом и другими партнерами по дипломатическому направлению. Лидер подчеркнул, что не имел никаких договоренностей с россиянами — только с Вашингтоном. По его оценке, Трамп сейчас — единственный человек, способный остановить Путина.

"Мы договорились о том, что правильно перейти в дипломатическое направление. Я поддержал это направление, которое предложил президент Трамп. Мы говорили о трехсторонней встрече, которая нужна. Затем у него была связь с российской стороной, он сказал: давайте сначала сделаем двусторонний трек. И это — предложение русских", — пояснил Зеленский.

Он отметил, что желательно было сразу организовать трехстороннюю встречу, но Украина не устанавливает никаких условий, которые можно было бы использовать как преграды для окончания войны. Киев готов к двусторонним переговорам перед трехсторонними.

Другие основные заявления Зеленского:

Продолжаются встречи на разных уровнях по гарантиям безопасности для Украины, но это "очень непросто" и только начало "большой работы". Важно, что "все дали политическую волю, что мы будем вместе";

"Когда Россия поднимает вопрос о гарантиях безопасности, я, честно говоря, пока не знаю, кто им угрожает. Они на нас напали";

Партнеры в Европе хотят, чтобы война в Украине не повторялась, и "единственный триггер этому — это Россия";

Пока рано говорить о деталях гарантий безопасности — кто из стран что предоставит или что профинансирует. Это будет понятно, когда будет "выписана инфраструктура";

"Неделю назад или две недели назад — неважно — Россия была там, где она и находится, и находилась. Она не хочет, и не хотела, и не хочет сейчас заканчивать войну. Она хочет выдвигать ультиматумы, благодаря ультиматумам отсрочить возможность окончания этой войны. Они делают все, чтобы президент Трамп не накладывал на них санкции, и делает все, чтобы США не давили";

Визит Зеленского в Вашингтон продемонстрировал единство, ведь за одни сутки собрались лидеры одних из крупнейших стран и партнеров Украины. Это — "сильный сигнал" Вашингтону, ведь страны на стороне Украины и справедливости;

Россияне сейчас пытаются "что-то еще сделать, чтобы не встречаться". Они не просто не желают переговоров — это лишь один из компонентов на пути к завершению войны. Объединение Европы и Америки, которое политически произошло в Вашингтоне, уменьшает пространство для такого маневра.

Напомним, 21 августа в The Guardian передавали, что президент США Дональд Трамп предупредил своих советников об "отступлении" в переговорном процессе по завершению войны. Он считает, что следующий шаг — за Россией и Украиной.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 августа сделал ряд заявлений относительно войны в Украине и мирных переговоров. Он выдвинул условия от Москвы по организации встречи на уровне лидеров.