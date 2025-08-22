РФ запропонувала зустріч і "ховається": Зеленський пояснив, чого добивається Кремль (відео)

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що не мав жодних домовленостей з росіянами, і обговорення наступних кроків у переговорному процесі відбувалося через Вашингтон. Він пояснив, чому Київ не висунув свої умови і які мотиви змушують росіян гальмувати процес.

Related video

"Саме на рівні лідерів має вирішуватись питання, щоб завершити війну. Але бачимо зараз, що росіяни роблять все, щоб зустрічі не було. Україна, на відміну від Росії, не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно, максимально", — заявив президент під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 22 серпня, яку транслює "Суспільне".

Він наголосив, що РФ потрібно "примушувати до дипломатії" і, якщо Москва не погодиться на дипломатичне розв’язання війни, необхідне запровадження "дійсно сильних санкцій".

"Ми вважаємо, що треба робити все, щоб Росія не змогла і далі ховатись від зустрічей", — зазначив Зеленський, висловивши подяку за готовність допомагати США і Коаліції охочих.

Він також розповів, що мав довгу розмову з президентом США Дональдом Трампом і іншими партнерами щодо дипломатичного напрямку. Лідер наголосив, що не мав жодних домовленостей з росіянами — лише з Вашингтоном. За його оцінкою, Трамп зараз — єдина людина, здатна зупинити Путіна.

"Ми домовились про те, що правильно перейти в дипломатичний напрямок. Я підтримав цей напрямок, який запропонував президент Трамп. Ми говорили про тристоронню зустріч, яка потрібна. Потім у нього був зв’язок з російською стороною, він сказав: давайте спочатку зробимо двосторонній трек. І це — пропозиція рускіх", — пояснив Зеленський.

Він наголосив, що бажано було одразу організувати тристоронню зустріч, але Україна не встановлює жодних умов, які можна було б використати як перепони для закінчення війни. Київ готовий до двосторонніх переговорів перед тристоронніми.

Інші основні заяви Зеленського:

Тривають зустрічі на різних рівнях щодо гарантій безпеки для України, але це "дуже непросто" і лише початок "великої роботи". Важливо, що "усі дали політичну волю, що ми будемо разом";

"Коли Росія підіймає питання щодо гарантій безпеки, я, чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали";

Партнери у Європі хочуть, щоб війна в Україні не повторювалась, і "єдиний тригер цьому — це Росія";

Поки зарано говорити про деталі гарантій безпеки — хто з країн що надасть або що профінансує. Це буде зрозуміло, коли буде "виписана інфраструктура";

"Тиждень тому чи два тижні тому — неважливо — Росія була там, де вона і знаходиться, і знаходилась. Вона не хоче, і не хотіла, і не хоче зараз закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми, завдяки ультиматумам відтермінувати можливість закінчення цієї війни. Вони роблять все, щоб президент Трамп не накладав на них санкції, і робить все, щоб США не тиснули";

Візит Зеленського у Вашингтон продемонстрував єдність, адже за одну добу зібрались лідери одних з найбільших країн і партнерів України. Це — "сильний сигнал" Вашингтону, адже країни на боці України й справедливості;

Росіяни зараз намагаються "щось ще зробити, щоб не зустрічатись". Вони не просто не бажають переговорів — це лише один з компонентів на шляху до завершення війни. Об’єднання Європи та Америки, яке політично відбулося у Вашингтоні, зменшує простір для такого маневру.

Нагадаємо, 21 серпня у The Guardian передавали, що президент США Дональд Трамп попередив своїх радників про "відступ" у переговорному процесі щодо завершення війни. Він вважає, що наступний крок — за Росією та Україною.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 21 серпня зробив низку заяв щодо війни в Україні та мирних перемовин. Він висунув умови від Москви щодо організації зустрічі на рівні лідерів.