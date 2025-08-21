Путін готовий зустрітись з Зеленським: Лавром озвучив умови Кремля

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито хоче надійних гарантій безпеки для України. Водночас він повідомив про "явку з повинною" Європи та бажання Києва підірвати мирні зусилля президента США Дональда Трампа.

"Але наш президент неодноразово говорив, що він готовий зустрічатися, зокрема, і з паном Зеленським, за умови, що всі питання, які потребують розгляду на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані, а експерти та міністри підготують відповідні рекомендації", — сказав Лавров, як передали у російському РБК.

Також він наголосив, що коли справа дійде до підписання угоди, постане питання щодо легітимності підписанта з боку України.

"Що стосується повідомлень про те, що і Велика Британія, і Франція, і Німеччина хочуть створити й виробити колективні гарантії безпеки, ми за те, щоб ці гарантії були дійсно надійними", — заявив Лавров.

Він нагадав про принципи гарантій безпеки, які обговорювались у Стамбулі у 2022 році: відмова України від вступу у НАТО і прийняття нейтрального статусу, гарантії за участю членів Радбезу ООН, Китаю, США, Франції й Великої Британії з залученням Німеччини, Туреччини та інших зацікавлених країн.

Водночас Лавров розкритикував активність президента України Володимира Зеленського щодо зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним.

"Така його активність щодо організації саміту з російським керівником, вона теж має ціль показати свою нібито конструктивну націленість на процес врегулювання, а насправді просто підмінити серйозну, важку, складну роботу з узгодження принципів стійкого розв’язання кризи. Підмінити такими от ефектами в стилі КВК, в стилі "Кварталу 95" та інших трюків, якими український керівник нинішній так званий користується дуже й дуже активно", — сказав він.

Заяви ЄС про захист Україною європейських цінностей він назвав "явкою з повинною".

Інші головні заяви Лаврова, які передали у "РИА-Новости":

Позиція України свідчить про те, що Київ хоче підірвати мирні зусилля Трампа;

Саміт Росія-США на Алясці дозволив досягти істотного прогресу у визначенні контурів і параметрів завершення війни;

Активність Коаліції охочих націлена на підрив цього прогресу;

Європа пропонує іноземну інтервенцію на частину української території, і це — абсолютно неприйнятно для Москви.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський теж прокоментував питання гарантій безпеки. Він наголосив, що після зустрічі у Білому домі США захотіли долучитись до держав, готових їх забезпечувати, і це дало "зелене світло" іншим.

Також Зеленський прокоментував ситуацію на фронті й спроможності ЗС РФ захопити території у різних регіонах. Він наголосив, що президент Росії Володимир Путіна намагається "продати" Україні "якесь повітря".