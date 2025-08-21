Мирні переговори Росії й України: Трамп повідомив своїм радникам, що "відступає", — ЗМІ

Наступний крок у мирному процесі, за задумом президента США Дональда Трампа, має відбутися без його безпосередньої участі. Він попередив своїх головних радників, що поки "відступає" від переговорів щодо припинення війни.

Трамп хоче залишити Росію й Україну, щоб країни організували зустріч своїх лідерів. Лише після цього відбудеться вже тристороння зустріч. Про це з посиланням на власні джерела 21 серпня повідомили у The Guardian.

Американські чиновники розповіли, що наступний етап мирного процесу згідно з планами Трампа — це зустріч президента України Володимира Зеленського й лідера РФ Володимира Путіна. Однак брати безпосередню участь в її організації республіканець не збирається, хоча поки незрозуміло, чи такий саміт відбудеться.

"Я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Тож вони зараз її організовують, і ми подивимося, що буде", — заявив Трамп у телефонному інтерв’ю 19 серпня.

У виданні небажання підштовхувати лідерів до зустрічі пояснюють тим, що закінчити війну в Україні виявилося складніше, ніж розраховував Трамп. Він прагне швидкої мирної угоди, але нині, зі слів неназваного представника адміністрації, зайняв "вичікувальну позицію".

Зазначається, що після зустрічей у Білому домі американський лідер проговорив з Путіним телефоном приблизно 40 хвилин. Однак, за оцінкою ЗМІ, саміт може відбутись не скоро, адже помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що лідери погодилися про призначення більш високопоставлених перемовників для прямих переговорів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що очільник Кремля Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але за умови опрацювання необхідних питань та підготовки міністрами рекомендацій.

Водночас у CNN поставили під сумнів те, що двостороння зустріч лідерів відбудеться. За оцінкою ЗМІ, Білий дім не враховує реальне ставлення Путіна до українців.