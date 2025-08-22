Зеленський категорично відкинув гарантії безпеки від Китаю: у Пекіні відреагували

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін готовий відігравати конструктивну роль у врегулюванні конфлікту в Україні. Її слова пролунали після заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Києву не потрібні китайські гарантії безпеки.

На пресконференції у Пекіні Мао Нін відповіла на запитання журналіста про позицію Китаю. Перед цим міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва підтримує надання Україні міжнародних гарантій безпеки і допускає участь у цьому процесі членів Ради Безпеки ООН, зокрема Китаю, США, Великої Британії та Франції.

Речниця МЗС КНР наголосила, що Пекін і надалі дотримується "об’єктивної та неупередженої позиції" у питанні війни в Україні.

"Китай послідовно дотримується об'єктивної та неупередженої позиції щодо української кризи. Ця позиція є відкритою та чесною, і її широко визнають. Усі зацікавлені сторони повинні сприяти політичному врегулюванню української кризи на основі спільного, всеохоплюючого, кооперативного та сталого бачення безпеки. Китай готовий відігравати конструктивну роль у цьому відношенні", – заявила Мао Нін.

Вона також підкреслила, що позиція Китаю залишається відкритою і чесною та отримала широке міжнародне визнання. За словами Мао Нін, усі сторони мають докладати зусиль для пошуку політичного вирішення конфлікту.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Росія погоджується на гарантії безпеки для України за участю провідних держав світу, серед яких назвав Китай, США, Велику Британію та Францію.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що Києву не потрібна участь Китаю у системі гарантій безпеки. Він нагадав, що Пекін не допоміг зупинити війну у 2022 році та не відреагував, коли Росія анексувала Крим у 2014-му.

