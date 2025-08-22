"По-своєму": у Пекіні розповіли, чи стане Китай гарантом для України, як хочуть у Кремлі

У Кремлі погодилися з гарантіями безпеки для України: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров оголосив, що одним із учасників гарантій безпеки у Росії пропонують Китай. Однак у Китаї вважають, що якщо Пекін і погодиться на цю ідею, то це буде "по-своєму".

Китай може запропонувати політичну чи дипломатичну підтримку для припинення війни, але йому бракує стимулів та ресурсів для гарантій безпеки. Про це розповіли у матеріалі South China Morning Post.

Аналітики вказують на те, що Китай навряд чи стане одним з гарантів безпеки для України, як цього бажають у Кремлі. Обмеженість ресурсів та прецеденти можуть стати ключовими причинами для відмови стати однією з країн, які гарантуватимуть Україні безпеку.

Про те, що Росія вбачає одним з можливих гарантів безпеки України Китай, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров оголосив 20 серпня. Він повідомив, що Кремль погодився з гарантіями безпеки, і назвав зокрема Китай та Росію як країни, які можуть гарантувати безпеку Україні у майбутньому.

Чжу Цзюньвей, директор китайського аналітичного центру Horizon Insights Centre, стверджує, що наразі немає жодних очікувань про те, що Пекін може відігравати важливу роль у переговорах щодо гарантій безпеки для України. Також вона додала, що існують різні типи "гарантій", і достеменно невідомо, які саме "гарантії" бачать у Кремлі.

Аналітикиня згадала про те, що Китай не підписав Будапештський меморандум, але схвалив його у заяві уряду. Це, за її словами, було запевненням тому, що Китай не загрожуватиме безпеці України, однак при цьому не йдеться про те, що робитиме Китай у випадку, якщо вона опиниться у небезпеці з боку інших країн.

"Навіть якщо документ про гарантії безпеки врешті-решт буде складено, Китай може не приєднатися до західних гарантій. Країна, швидше за все, опублікує деякі заяви про безпеку в окремих документах", — підкреслила Чжу.

Сун Бо, науковий співробітник Центру міжнародної безпеки та стратегії Університету Цінхуа, зазначив, що Китай виступатиме щонайбільше гарантом або свідком з погляду дипломатичних чи політичних заяв. Однак він не вважає, що Пекін може бути одним з гарантів безпеки під час війни.

Цзінь Цанжун, професор міжнародних відносин Університету Ренмін, натомість зазначив, що Китай "не зацікавлений у суперечках в Європі".

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін натомість цими днями повідомила, що "Китай продовжуватиме сприяти діалогу та посередництву по-своєму, наполягаючи на політичному врегулюванні кризи", коментуючи можливість країни стати гарантом безпеки для України.

Нагадаємо, 21 серпня видання "Бабель" передало слова Володимира Зеленського про те, що США захотіли стати учасниками гарантій безпеки тільки після переговорів у Білому домі.

21 серпня Джей Ді Венс у Fox News розповів, що Путін і Зеленський зможуть домовитися.