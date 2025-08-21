Питання територій і безпеки: Путін і Зеленський зможуть домовитися, — Венс (відео)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що перед майбутньою зустріччю президентів України та Росії залишаються два ключові питання, що визначають перспективи переговорів. Це території та гарантії безпеки для України.

Основний предмет обговорень полягає в гарантіях безпеки для України та в територіальних претензіях з боку Росії. Про це, зокрема, розповів Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News 21 серпня.

Відповідь Джей Ді Венса щодо питання зустрічі президентів України та Росії (дивитися з 6:00)

У віцепрезидента запитали, чи варто очікувати, що під час діалогу українського президента Володимира Зеленського та Володимира Путіна буде обговорено та загалом узгоджено головні пункти угоди щодо розв'язання українського питання, а саме тему територій і безпеки.

Венс зазначив, що ці питання вкрай складні, оскільки, по-перше, Україна хоче бути впевненою, що вона не зазнає нападу, а територіальну цілісність буде гарантовано надовго в майбутньому. Своєю чергою Росія хоче отримати певні території — більшість з яких вона вже окупувала

"Саме в цьому і полягає суть переговорів. Українці хочуть гарантій безпеки. Росіяни хочуть певну кількість територій", — повідомив він.

Що стосується особистої зустрічі глав держав, то американський віцепрезидент наголосив, що якщо пройти через бюрократичну процедуру, то відповідь буде "так".

"Я думаю, що в принципі президент і я воліли б, щоб вони зустрілися в будь-якому разі. Іноді лідери, сидячи віч-на-віч, можуть подолати безвихідну ситуацію, з якою їхні команди не завжди здатні впоратися", — додав Венс.

Американський віцепрезидент також підкреслив, що не варто затягувати процес в очікуванні детального опрацювання всіх пунктів. За даними джерел, знайомих із перебігом переговорів, президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому досягненні домовленості, пов'язуючи цей крок із гарантіями безпеки для Києва.

Раніше ми писали, що зустріч лідерів держав та їхніх команд у Білому домі 18 серпня суттєво відрізнялася від напружених і скандальних перемовин, які відбулися в лютому 2025 року. Політики поводилися доброзичливо і вели конструктивний діалог, а президент США Дональд Трамп, український лідер Володимир Зеленський, а також європейські представники зрештою назвали її "хорошою".

Західні медіа з посиланням на європейських чиновників повідомили, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні допустив можливість територіальних поступок. Однак він нагадав главі Білого Дому Дональду Трампу про норми Конституції України.