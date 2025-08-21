Вопросы территорий и безопасности: Путин и Зеленский смогут договориться, — Вэнс (видео)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что перед предстоящей встречей президентов Украины и России остаются два ключевых вопроса, определяющих перспективы переговоров. Это территории и гарантии безопасности для Украины.

Основной предмет обсуждений заключается в гарантиях безопасности для Украины и в территориальных претензиях со стороны России. Об этом, в частности, рассказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News 21 августа.

У вице-президента спросили, стоит ли ожидать, что при диалоге украинского президента Владимира Зеленского и Владимира Путина будут обсуждены и в целом согласованы главные пункты соглашения по решению украинского вопроса, а именно тема территорий и безопасности.

Вэнс отметил, что эти вопросы крайне сложны, поскольку, во-первых, Украина хочет быть уверена, что она не подвергнется нападению, а территориальная целостность будет гарантирована надолго в будущем. В свою очередь Россия хочет получить определенные территории — большинство из которых она уже оккупировала

"Именно в этом и заключается суть переговоров. Украинцы хотят гарантий безопасности. Русские хотят определенное количество территорий", — сообщил он.

Что касается личной встречи глав государств, то американский вице-президент подчеркнул, что если пройти через бюрократическую процедуру, то ответ будет "да".

"Я думаю, что в принципе президент и я предпочли бы, чтобы они встретились в любом случае. Иногда лидеры, сидя лицом к лицу, могут преодолеть тупиковую ситуацию, с которой их команды не всегда способны справиться", — добавил Вэнс.

Американский вице-президент также подчеркнул, что не стоит затягивать процесс в ожидании детальной проработки всех пунктов. По данным источников, знакомых с ходом переговоров, президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем достижении договоренности, увязывая этот шаг с гарантиями безопасности для Киева.

Ранее мы писали, что встреча лидеров государств и их команд в Белом доме 18 августа существенно отличалась от напряженных и скандальных переговоров, которые состоялись в феврале 2025 года. Политики вели себя дружелюбно и вели конструктивный диалог, а президент США Дональд Трамп, украинский лидер Владимир Зеленский, а также европейские представители в итоге назвали ее "хорошей".

Западные медиа со ссылкой на европейских чиновников сообщили, что президент Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне допустил возможность территориальных уступок. Однако он напомнил главе Белого Дома Дональду Трампу о нормах Конституции Украины.