"По-своему": в Пекине рассказали, станет ли Китай гарантом безопасности для Украины, как хотят в Кремле

В Кремле согласились с гарантиями безопасности для Украины: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что одним из участников гарантий безопасности в России предлагают Китай. Однако в Китае считают, что если Пекин и согласится на эту идею, то это будет "по-своему".

Китай может предложить политическую или дипломатическую поддержку для прекращения войны, но ему не хватает стимулов и ресурсов для гарантий безопасности. Об этом рассказали в материале South China Morning Post.

Аналитики указывают на то, что Китай вряд ли станет одним из гарантов безопасности для Украины, как этого хотят в Кремле. Ограниченность ресурсов и прецеденты могут стать ключевыми причинами для отказа стать одной из стран, которые будут гарантировать Украине безопасность.

О том, что Россия видит одним из возможных гарантов безопасности Украины Китай, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил 20 августа. Он сообщил, что Кремль согласился с гарантиями безопасности, и назвал в частности Китай и Россию как страны, которые могут гарантировать безопасность Украине в будущем.

Чжу Цзюньвэй, директор китайского аналитического центра Horizon Insights Centre, утверждает, что пока нет никаких ожиданий о том, что Пекин может играть важную роль в переговорах по гарантиям безопасности для Украины. Также она добавила, что существуют различные типы "гарантий", и точно неизвестно, какие именно "гарантии" видят в Кремле.

Аналитик вспомнила о том, что Китай не подписал Будапештский меморандум, но одобрил его в заявлении правительства. Это, по её словам, было заверением того, что Китай не будет угрожать безопасности Украины, однако при этом не говорится о том, что будет делать Китай в случае, если она окажется в опасности со стороны других стран.

"Даже если документ о гарантиях безопасности в конце концов будет составлен, Китай может не присоединиться к западным гарантиям. Страна, скорее всего, опубликует некоторые заявления о безопасности в отдельных документах", — подчеркнула Чжу.

Сун Бо, научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа, отметил, что Китай будет выступать максимум гарантом или свидетелем с точки зрения дипломатических или политических заявлений. Однако он не считает, что Пекин может быть одним из гарантов безопасности во время войны.

Цзинь Цанжун, профессор международных отношений Университета Ренмин, вместо этого отметил, что Китай "не заинтересован в спорах в Европе".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин вместо этого на днях сообщила, что "Китай будет продолжать способствовать диалогу и посредничеству по-своему, настаивая на политическом урегулировании кризиса", комментируя возможность страны стать гарантом безопасности для Украины.

