Китай готовий до миротворчої місії в Україні: стали відомі умови

Пекін висловив готовність відправити свої війська в Україну в рамках миротворчої місії. Однак у Європі ця новина викликала неоднозначну реакцію.

Китай заявив про свою готовність брати участь у миротворчих силах в Україні, пише німецьке видання Welt Am Sonntag із посиланням на неназваних європейських дипломатів.

Зазначається, що уряд у Пекіні буде готовий зробити це тільки "якщо миротворчі сили будуть розгорнуті на основі мандата Організації Об'єднаних Націй".

У Брюсселі, як зазначається, план Пекіна зустрів неоднозначну реакцію. З одного боку стверджується, що включення країн глобального Півдня, таких як Китай, може сприяти ухваленню рішення про розміщення іноземних військ для спостереження за миром. З іншого боку, "існує також ризик того, що Китай передусім займатиметься шпигунством в Україні та, в разі конфлікту, займе явно проросійську позицію, а не нейтральну", — заявив високопоставлений дипломат ЄС, знайомий із поточними дискусіями.

Крім того, більшість країн ЄС з різних причин не бажають заздалегідь надавати потенційним миротворцям мандат ООН.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров оголосив, що одним з учасників гарантій безпеки для України Москва пропонує Росію і Китай.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що Києву не потрібна участь Китаю в системі гарантій безпеки, оскільки КНР не допомогла зупинити війну 2022 року і не відреагувала, коли Росія анексувала Крим 2014-го. Однак Пекін відреагував, що все одно готовий відігравати конструктивну роль у врегулюванні конфлікту в Україні.