Аеропорти зачинені: Польща вперше збивала "шахеди" у своєму повітряному просторі, — соцмережі

У ніч на 10 вересня у повітряному просторі Польщі діють польські та союзні літаки з метою забезпечення безпеки повітряного простору через чергову атаку ЗС РФ та заліт ворожих "шахедів" на територію Польщі.

Наземні системи протиповітряної оборони Польщі та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності, повідомили в оперативному командуванні Польщі.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо в районах, прилеглих до зони ризику. Оперативне командування ЗСР моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", — йдеться у повідомленні.

Водночас відомо, що через те, що на територію Польщі залетіли кілька "шахедів" місцевий аеропорт Жешува був зачинений, а польська армія підійняла у небо декілька винищувачів F-16.

Дані сервісу Flightradar свідчать, що у польському повітряному просторі неподалік кордону з Україною перебуває літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS) Saab 340 AEW&C

Крім того, у Польщі через "незаплановану військову діяльність, пов'язану із забезпеченням державної безпеки" закрили повітряний простір ще й над аеропортом Люблін.

Ймовірно, що Польща цієї ночі вперше збивала російські безпілотники, які залетіли на її територію. Принаймні такі повідомлення з'явились у соціальних мережах, проте офіційних підтверджень цьому наразі немає.

Оновлено о 5:32

Близько 5 ранку оперативне командування Польщі підтвердило, що під час нічної атаки РФ повітряний простір Польщі неодноразово порушували об'єкти "типу дронів", через що польським військам довелось їх збивати.

"Триває операція, метою якої є ідентифікація та нейтралізація об'єктів. За наказом Командувача Оперативного штабу ЗС було застосовано озброєння, тривають дії служб, спрямовані на пошук збитих об'єктів", — зазначили у відомстві.

Там також наголосили, що військова операція триває та закликали мешканців залишатися вдома.

"Найбільш загроженими районами є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства", — наголосили в оперативному командуванні Польщі.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня ЗС РФ запустили у бік України велику кількість ударних безпілотників типу "шахед".

9 вересня Польща закривала кордон з Білоруссю через військові навчання з РФ "Захід-2025".