РФ атакує Україну "шахедами": помічено активність ворожої стратегічної авіації, деталі

У ніч на 10 вересня російські окупаційні війська запустили у бік України велику кількість ударних безпілотників типу "шахед".

Related video

Через загрозу дронових ударів повітряну тривогу оголошено у багатьох регіонах України, свідчить офіційна мапа повітряних тривог.

Мапа тривог Фото: Скриншот

Зокрема сигнал повітряної небезпеки лунає у Києві, а самих містян просять прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ, окрім Києва, вказують наступні напрямки польоту ворожих "шахедів":

БпЛА в центрі Харківщини, на сході Полтавщини — курсом на захід;

БпЛА на заході Дніпропетровщини та сході Кіровоградщини — курсом на захід;

БпЛА на півночі Сумщини — курсом на південно-західний напрямок;

БпЛА на Полтавщині — курсом на південно-західний напрямок;

БпЛА по всій території Чернігівщини — курсом на південно-західний напрямок, на Київщину;

БпЛА на півночі Київщини — курсом на Житомирщину;

БпЛА на заході Житомирщини та сході Рівненщини — курсом на захід.

Моніторингові телеграм-канали також повідомляють про комунікацію пунктів управління стратегічної авіації РФ, що може свідчити про те, що уночі Україну також атакуватимуть ракетами.

Крім того, в акваторію Чорного моря виведено чотири ракетоносії, загальний боєзапас яких становить до 28 крилатих ракет "Калібр".

На момент публікації матеріалу інформації щодо завданих ударів, пошкоджень чи постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, 9 вересня росіяни вдарили авіабомбою по черзі за пенсією в Яровій, внаслідок чого загинули понад 20 людей.

У ніч на 9 вересня ЗС РФ вдарили по Запоріжжю дронами.